Avtovaz 2025'te Satışlarını %26 Azaltacak
Ekonomi

Avtovaz 2025'te Satışlarını %26 Azaltacak

14.01.2026 13:24
Avtovaz, 2025'te otomobil satışlarının 338 bine düşeceğini açıkladı. Hedef %25 pazar payı.

Rus otomobil üreticisi Avtovaz'ın satışlarının 2025'te önceki yıla kıyasla yüzde 26 azalarak 338 bine gerilediği bildirildi.

Avtovaz'ın Satış ve Pazarlama Müdür Yardımcısı Dmitriy Kostromin, şirketin 2025 performansına ilişkin, başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Lada marka otomobillerin Rusya'daki yeni binek ve hafif ticari araç pazarındaki payının geçen yıl yüzde 24 seviyesinde gerçekleştiğini belirten Kostromin, söz konusu oranı bu yıl yüzde 25'e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Şirketin toplam satışlarının 2025'te yüzde 26 gerilediğini aktaran Kostromin, "Toplam satışlarımız 338 bin adet seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam, devlet sözleşmelerini de içeriyor." dedi.

Kostromin, şirketin ihracatının ise söz konusu dönemde yüzde 31 artarak 23 bine çıktığı bilgisini paylaştı.

Rusya'da durma noktasına gelen otomobil satışları, Çinli şirketlerin ülkeye ihracatını ve yerli üreticilerin üretimlerini artırmasıyla toparlanma sürecine girmişti.

Rusya Merkez Bankasının uyguladığı sıkı para politikası nedeniyle geçen yılın ikinci yarısından itibaren düşüş sürecine giren yeni otomobil satışlarında, bu yılın ikinci yarısında tekrar toparlanma bekleniyor.

Kaynak: AA

