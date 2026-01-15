(İZMİR) – İzmir'in Çiğli ilçesinde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi Eş Başkanı Avukat Ali Aydın, son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'in Çiğli ilçesi Evka-2 bölgesinde dağlık alanda yürüyüş yaparken uğradığı saldırıda hayatını kaybeden avukat Ali Aydın için Çiğli ilçesinde Can Bir Evka 2 Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Aydın'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, İzmir Barosu üyesi avukatlar ile çok sayıda seveni katıldı.

Cenaze töreninde konuşan eşi Kızbes Aydın, şunları söyledi:

"Kişisel düşmanımız yoktur. Biz her zaman zalimin karşısında, mazlumun yanında, hak, hukuk, özgürlük, emek ve demokrasi mücadelesi veren, yoksulların elinden tutan bir mücadelenin içindeydik. Onun için ben bu saldırıyı bir müptezelin bireysel saldırısı olarak görmüyorum. Bu müptezelin arkasındaki gücü ortaya çıkarmak için hep birlikte mücadele edelim. Ali Aydın'a saldırı aslında halka saldırıdır. Kadın haklarına, insan haklarına, demokrasiye saldırıdır. Hak, hukuk, adalet mücadelesi veren, demokrasi mücadelesi veren bütün kardeşlerimizi bu saldırıya karşı çıkalım. Çünkü bu son olmayacaktır. Aynı yerde üçüncü saldırıdır bu. İki saldırıya sessiz kalmasaydık belki bu saldırı olmayacaktı. Onun için hukukçulardan, STK'lardan, insan hakları savunucularından, siyasi partimizden, herkesten bu işin peşini bırakmamalarını istiyorum. Bu müptezeli kullananlar ortaya çıkarılmalı. Eğer bu müptezeli kullananlar ortaya çıkarılırsa, belki orada dördüncü bir cinayet yaşanmaz. Ali Aydın bizim yoldaşımızdı. Sabaha kadar karakollardan gelmiyordu, 'Şu karakolda gözaltı var, bu karakolda gözaltı var' diye hep mazlumları savunuyordu. Suçu mazlumları savunmaktı, zalimlerin karşısında olmaktı. Bu suçsa, ben de bu suçu kabul ediyorum. Beni de öldürsünler."

"Babam hakkını, hukukunu sonuna kadar savunacağız"

Oğlu Erdal Aydın ise "Benim babam iyi bir insandı. Sevildiği zaman bile utanırdı. Çok naifti, çok çalışkandı. Günde üç saat uyurdu, sabahlara kadar çalışırdı. Kendini mazlumlara, mağdurlara adamış bir insandı. Çok değerli bir insandı. Bunu yapanları ortaya çıkarmak için her şeyi yapacağız. Babam hakkını, hukukunu sonuna kadar savunacağız" dedi.

Kızı Heval Aydın da "Babam çok iyi bir insandı, halkın çocuğuydu. Onu çok özleyeceğim. İnşallah bunu yapanlar ve arkasındakiler etkin bir soruşturmayla ortaya çıkarılır. İnşallah bu sefer hesabı sorulur. Babamı çok özleyeceğim" diye konuştu.

Birdal: "Birleşik cepe kuralım"

İHD Onursal Başkanı Akın Birdal da şunları söyledi:

"Bu sadece bir müptezelin yaptığı bir cinayet değil. Öyle olmuş olsa bile bunun sorumlusu devlettir. Uyuşturucu bu denli yaygın ve salgın haline getirilir bir devletin politikası haline getirilirse, zaten orada her türlü acılar ve sonuçlar yaşanabilir. Bakın, bu insan hakları mücadelemizde Ali Aydın bir insan hakları, adalet, barış savunucusu ve hukuk insanıydı. Elbette onun Alevi bir kimliği var, Dersimli bir kimliği vardı. Ama Ali Aydın'ı bir bütün halinde değerlendirmek gerekir. İnsan haklarını zaten bir bütünsel şekilde ele aldığınız zaman, herkesin bu ülkede, bu coğrafyada diliyle, kimliğiyle, kültürüyle eşit ve özgür yaşayabileceği bir hayalin yolcusuydu. Çok sık beraberdik. Çok üzgünüz gerçekten. İnsan hakları mücadelemizin yolunda 26 arkadaşımız katledilmişti. Ali Aydın'la birlikte 27'nci oldu. İnsanlar unutuldukları zaman ölürlermiş. 26 yoldaşımızı da Ali Aydın'ı da unutmayacağız. Onlar her zaman yanımızda, mücadelemizde olacaklar. ve onların yarım kalan mücadelelerini, yarım kalan hayallerini mutlaka gerçekleştireceğiz. Burada bütün antifaşist güçlerin çelenkleri var; demokrasi, adalet, barış isteyen. Bu çelenklerin birleşimini hayatımızda pratiğe dönüştürelim ve birleşelim. Demokrasi için, adalet için, özgürlük için. Birleşik cepe kuralım."

Aydın: "Yeni bir dile, barış diline ihtiyacımız var"

İHD Eş Genel Başkanı Cihan Aydın, "Ali abiyi katleden zanlının yakalanması elbette önemlidir ama yeterli değildir. Devletin görevi sadece failleri yakalamak değildir. Devletin görevi bu katliamların, bu cinayetlerin işlenmemesi gibi bir görevi var. Hukukta buna 'negatif sorumluluk' diyoruz. Devlet önce Ali abinin yaşam hakkını koruma gibi bir yükümlülüğü vardı. Bunu yerine getirmedi. Dolayısıyla bu yönüyle sorumludur. Ali abiyi gerçekten bir müptezel tarafından öldürülmüş olsa veya bu cinayetin arkasında başka bir organizasyon olsa bile, bunun asıl sebeplerinden biri bizim mahkum etmeye çalıştıkları şiddet, nefret ve öfke dilidir. Bu ülkenin sokaklarında, adliye binalarında, okullarında, hatta parlamentosunda şiddet, nefret ve öfke dili sona ermedikçe bu cinayetler işlenmeye devam edecek. Önce bütün toplum kesimleri olarak yeni bir dile, barış diline ihtiyacımız var. Bu sağlanmadığı sürece üzgünüm; bu ve benzeri cinayetler devam edecek. Bu cinayetin arkasında karanlık odaklar varsa, bunu aydınlatacağız. Dünden beri hukukçu arkadaşlarımızla, ÖHD, ÇHD, İHD ve İzmir Barosu'yla birlikte bu süreci titizlikle takip ediyoruz. Bundan sonra da takip etmeye devam edeceğiz" dedi.