Son Dakika Haberleri: Avukatlar çocuk istismarına karşı bilinçlendirme için sahnede
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Avukatlar çocuk istismarına karşı bilinçlendirme için sahnede

1 saat önce

Mersin Barosu avukatlarının rol aldığı, "Sihirli Küre" adlı çocuk oyunuyla, çocuklara cinsel istismardan korunma yolları anlatıldı.

Avukatlar çocuk istismarına karşı bilinçlendirme için sahnede, System.String[]
Mersin Barosu avukatlarının rol aldığı, "Sihirli Küre" adlı çocuk oyunuyla, çocuklara cinsel istismardan korunma yolları anlatıldı.
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) rejisörü Melih Öztürk'ün kaleme aldığı tiyatro oyunu, Mersin Kültür Merkezi'nde sahnelendi.
Dekor ve kostüm tasarımını Gülden Sayıl'ın üstlendiği eserde Mersin Barosu avukatları rol aldı.
Çocuklara cinsel istismardan korunma yollarının anlatıldığı oyunda, doğaçlama sahnelere de yer verildi.
Avukatlar, oyunu izleyen çocuklara karşılaşabilecekleri olumsuz olaylar karşısında ne yapacaklarını eğitici ve öğretici mesajlarla aktardı. Çocuklar sahne aralarında kendilerine yöneltilen sorulara da cevap verdi.
Yanıtlarıyla oyundaki çocuk rolünde yer alan avukatların karşılaştıkları olaylara yön veren çocuklar, oyunu ilgiyle izledi.
Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezince hazırlanan proje kapsamında sahnelenen oyunla kentteki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören tüm öğrencilere ulaşılması hedefleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:34 Kaynak: AA
Mersin, Kültür Sanat
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