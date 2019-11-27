Son Dakika Haberleri: Avukatlara kızıp ofislerini kurşunladı
Son Dakika Güncel Avukatlara kızıp ofislerini kurşunladı - Son Dakika

Avukatlara kızıp ofislerini kurşunladı

6 saat önce

İZMİT'te, kendisini icraya veren avukatlar E.A. ve A.A.'nın ortak kullandığı ofisi kurşunlayan R.G., polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Avukatlara kızıp ofislerini kurşunladı, System.String[]

İZMİT'te, kendisini icraya veren avukatlar E.A. ve A.A.'nın ortak kullandığı ofisi kurşunlayan R.G., polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay saat 01.00 sıralarında İzmit Kemalpaşa Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir binanın yedinci katında bulunan avukatlar E.A. ve A.A.'ya ait ofisin kapısı, bir kişi tarafından kurşunlandı. İhbar üzerine olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Ofisin bulunduğu binanın güvenlik kameralarını izleyen İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, ofisin kapısına 2 el ateş eden kişinin R.G. olduğunu tespit etti. Polis, R.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Kendisini icraya veren avukatlara kızarak kapıya tabanca ile ateş eden R.G., Saraybahçe Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi. Soruşturma devam ediyor.


Kemalpaşa Mahallesi, İzmit, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 06:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Medya AŞ'den çıkarılan 2 işçi mahkemeyi kazandı
Kırmızı ışıkta geçtiği için ceza kesilen yayadan polise: Bu ismi hiç unutmayacağım Müvekkili ile görüşmeye giden avukat "dolandırıcılık" suçundan tutuklandı 17 yaşındaki Bürge'nin ölümüne neden olan sürücü: Çok pişmanım, keşke ben ölseydim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 00:55:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avukatlara kızıp ofislerini kurşunladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]