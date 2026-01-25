Avustralya Açık'ta Çeyrek Final Heyecanı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Alman Alexander Zverev ve Avustralyalı Alex de Minaur, çeyrek finale çıktı.

Melbourne kentindeki turnuvanın 8. günü akşam seansında oynanan 4. tur maçları tamamlandı.

Tek erkeklerde geçen yılın finalisti Zverev (3), Arjantinli Francisco Cerundolo'yu (18) 6-2, 6-4, 6-4 biten setlerle 3-0 yendi.

Üç kez Avustralya Açık finalisti Rus Daniil Medvedev (11) karşısında korta çıkan ABD'li Learner Tien (25), 3-0 (6-4, 6-0, 6-3) galip geldi ve çeyrek finalde Zverev'in rakibi oldu.

Turnuvanın 6 numaralı seribaşı Alex de Minaur, Kazak Alexander Bublik (10) önünde 6-4, 6-1 ve 6-1'lik setlerle 3-0 kazandı. Avustralyalı raket, çeyrek finalde dünya 1 numarası İspanyol Carlos Alcaraz ile eşleşti.

Tek kadınlarda Ukraynalı Elina Svitolina (12) ise Rus Mirra Andreeva'yı (8) 2-0 (6-2, 6-4) mağlup etti. Svitolina, çeyrek finalde ABD'li Coco Gauff (3) ile karşılaşacak.