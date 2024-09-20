Türkiye'ye tatile geldi, yaptığı hesabı duyanlar "Hayat size güzel" demeden edemedi - Son Dakika
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Turizm

Türkiye'ye tatile geldi, yaptığı hesabı duyanlar "Hayat size güzel" demeden edemedi

Geniş Video İzle

Avustralya'dan Türkiye tatile gelen ve gelmişken dişlerini de yaptıran çift, "Toplam 5 dolgu ve 1 kanal tedavisine 900 dolar (yaklaşık 20 bin TL) ödedik. Avustralya'da tek bir dolgu için 3000 dolar istediler. Varın gerisini siz düşünün" diyerek adeta nispet yaptı. Çiftin videosunu izleyenler "Hayat size güzel" demekten kendilerini alamadılar.

20.09.2024 11:42  Güncelleme: 11:48
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Türk Lirası'nın döviz karşısında değer kaybetmesi Türkiye'ye tatile gelenlerin yüzünü güldürüyor. Bunun son örneğini Avustralya'dan Türkiye tatile gelen ve gelmişken dişlerini de yaptıran çiftin çektiği video ile gördük.

"VARIN GERİSİNİ SİZ DÜŞÜNÜN"

Toplam 5 dolgu ve 1 kanal tedavisine 900 dolar (yaklaşık 20 bin TL) ödediklerini belirten çift, "Avustralya'da tek bir dolgu için 3000 dolar istediler. Varın gerisini siz düşünün" diyerek adeta nispet yaptı.

"HAYAT SİZE GÜZEL"

Kısa sürede çok saygıda etkileşim alan videonun altına "Hayat size güzel", "Şaka gibi gerçekten", "Tabi size göre hava hoş ablam", "Ne güzel dünya", "Hayat size güzel" şeklinde yorumlar yaptı.

Türkiye\'ye tatile geldi, yaptığı hesabı duyanlar "Hayat size güzel" demeden edemedi

Avustralya, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Turizm, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Turizm Türkiye'ye tatile geldi, yaptığı hesabı duyanlar 'Hayat size güzel' demeden edemedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Buğra Demir:
    Türkiye'de yaşayıp da bu masrafı yapsaydın aynı şeyi söyler miydin acaba, yurtdışında kazanıp Türkiye'de harcamak kolay!!! 112 8 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    yabancılar dolar eyro ile geliyor hayat onlara güzel Türkiye de valla 75 9 Yanıtla
  • Ayhan AYDINLIK:
    Avustralya'da diş dolgusu fiyatları bölgeye, kullanılan yöntemlere ve diş hekiminin oranlarına göre değişiklik gösterebilmektedir. 150 - 400 Avustralya Dolarıdır. Ortalama 250 Avustralya doları dersen 5 diş için 1.250 dolar ödersin. Asgari ücretin kaç TL? 3800 Av doları. Türkiye'de asg.ücret 17.000 TL diş ücreti 20.000 TL. Bu mal kimi kandırıyor? 55 6 Yanıtla
  • Davut Çağlar:
    sana göre uygun 50 3 Yanıtla
  • ferhat eser:
    güzelim sen birde markete gir gör nekadar ödediğini markete değilde hamama girmiş gibi olursun hadi bi dene cesaretin varsa 40 3 Yanıtla
  • Murat Kara:
    900 dolar 1 aylık asgari ucretin fazlası burası turkiye biz tl kazanıp tl ile geçinmeye çalışıyoruz dunya size cennet 38 2 Yanıtla
  • cengiz ünlü:
    ne yapalim sizede güzel olur insallah. Dünyada fakir var zengin var kiskanmayalim lütfen 6 16 Yanıtla
  • ismail engin oruncak:
    Türkiye de yaşasaydın , dişinin dolgusunu dolduracak kadar et yiyemezdin 19 1 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Bi zahmet bizimkilerde sizden 1.000 Dolar fazla alsın 12 4 Yanıtla
  • Bülent Kar:
    benim de gelip taptirmam lazim almantada bir implant 2000€ 4 8 Yanıtla
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