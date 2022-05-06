Avustralyalı Bilim Adamları Sıtma Tedavisinde Çığır Açtı - Son Dakika
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Avustralyalı Bilim Adamları Sıtma Tedavisinde Çığır Açtı

06.05.2022 16:29
Avustralyalı Bilim Adamları Sıtma Tedavisinde Çığır Açtı

KANBERRA, 6 Mayıs (Xinhua) -- Avustralyalı bilim insanları, parazitin bazı ilaç tedavilerine neden dirençli olduğunu keşfederek, sıtma için yeni tedaviler geliştirme yolunda bir atılım gerçekleştirdi.

KANBERRA, 6 Mayıs (Xinhua) -- Avustralyalı bilim insanları, parazitin bazı ilaç tedavilerine neden dirençli olduğunu keşfederek, sıtma için yeni tedaviler geliştirme yolunda bir atılım gerçekleştirdi. Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden (ANU) bir ekip, Cuma günü yayınlanan bir çalışmada, ilaçları, sıtma parazitlerinde etkili oldukları yerden etkisiz hale geldikleri alanlara taşıyan iki proteini -- PfMDR1 ve PfCRT -- tanımladı.

Çalışmanın ortak yazarı, ANU Biyoloji Araştırma Okulu'ndan Sarah Shafik, sıtmaya yönelik mevcut bazı tedavilerin yalnızca ilaçlar parazitin midesindeyken, diğer tedavilerin ise midenin dışındayken etkili olduğunu söyledi. Shafik yaptığı basın açıklamasında, "Parazitlerin aynı anda bazı ilaçlara dirençli, bazı ilaçlara ise duyarlı olabildiğini biliyorduk, ancak bunun nasıl olduğunu bilmiyorduk" dedi. Shafik, "Çalışmamız, PfMDR1 ve PfCRT'nin, ilaçların parazit içindeki dağılımını değiştirmek için birlikte çalıştığını ve parazitin ilacın öldürücü etkisinden kurtulmasına yardımcı olduklarını gösteriyor. Ancak bu arada parazit başka bir ilaca daha duyarlı hale geliyor." diye konuştu

Araştırma ekibi, bulgularının PfMDR1 ve PfCRT'yi hedefleyerek bunları etkisizleştiren yeni tedavilerin yolunu açabileceğinden umutlu. Shafik, bilim adamlarının, proteinleri etkisiz hale getirebilirlerse, sıtma parazitinin tedaviye direnç oluşturma yeteneğini engelleyebileceklerini ve nihayetinde, 2020'de dünya çapında 600 binden fazla insanı öldüren bu hastalığı ortadan kaldırabileceklerini söyledi. Shafik, "Niyetimiz, PfMDR1 ve PfCRT'nin, parazit içindeki ilaçların hareketini kontrol etme yeteneğini hedeflemek, aynı zamanda parazitin büyümesine yardımcı olan proteinlerin temel doğal işlevini engellemektir." dedi.

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Araştırma, Kanberra, Mayıs, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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