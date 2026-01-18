Avusturya'da Çığ Felaketi: 8 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Avusturya'da Çığ Felaketi: 8 Kişi Hayatını Kaybetti

18.01.2026 10:16
Styria ve Salzburg eyaletlerinde meydana gelen çığ felaketlerinde toplam 8 kişi yaşamını yitirdi.

VİYANA, 18 Ocak (Xinhua) -- Avusturya'nın Styria ve Salzburg eyaletlerinde çığ altında kalan 8 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin en yüksek tirajlı gazetesi Kronen Zeitung, "Kara Cumartesi" diye nitelendirdiği olaylarda Styria eyaletine bağlı Pusterwald bölgesinde 3 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Avusturya kamu yayın kuruluşu ORF'nin bildirdiğine göre, ülkenin batısındaki Salzburg eyaletinde cumartesi günü meydana gelen iki ayrı çığ felaketinde ise 5 kişi hayatını kaybetti.

İlk çığın öğle saatlerinden kısa süre sonra Bad Hofgastein bölgesinde 2.200 metre rakımda meydana geldiği ve açık arazide bulunan bir kişinin çığ altında kalarak yaşamını yitirdiği belirtildi.

İkinci olayda Grossarl Vadisi'ndeki Finsterkopf bölgesinde toplam 7 kişi çığ altında kaldı. Bu kişilerden dördü ölü bulunurken, üçü sağ kurtarıldı.

Bölgeye çok sayıda helikopter, arama kurtarma köpekleri, kriz müdahale birimleri, dağ polisi ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

Kaynak: Xinhua

