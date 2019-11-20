Son Dakika Haberleri: Avusturya'da "İbiza skandalı" soruşturmasında çok sayıda kişi gözaltına alındı
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Avusturya'da "İbiza skandalı" soruşturmasında çok sayıda kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Eski Avusturya Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache'nin karıştığı ve "İbiza skandalı" olarak adlandırılan "ihale pazarlıklarının" yer aldığı gizli görüntülere ilişkin soruşturma kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Avusturya'da

Eski Avusturya Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache'nin karıştığı ve "İbiza skandalı" olarak adlandırılan "ihale pazarlıklarının" yer aldığı gizli görüntülere ilişkin soruşturma kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Viyana Savcılığı Sözcüsü Nina Bussek, başkent Viyana ve Salzburg'da dün 3 eve düzenlenen operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada, gözaltıların soruşturma çerçevesinde gerçekleştirildiğini, soruşturmada gizlilik kararı alındığı için detaylı bilgi paylaşılmayacağını belirtti.

Bussek, şüphelilerin ifadelerinin Federal Suçla Mücadele Dairesi tarafından alındığını, gözaltıların sürebileceğini söyledi.

Savcılıktan yapılan bir başka açıklamada ise gözaltında tutulan kişilerden üçünün tutuklanıp tutuklanmayacağına yarın karar verileceği ifade edildi.

Şantaj iddiaları

Avusturya basınında geniş yer bulan gelişmeye ilişkin haberlerde, en az altı kişinin gözaltına alındığı, söz konusu şahısların yasa dışı yollarla kaydedilen görüntüleri eski Başbakan Yardımcısı Strache'ye 400 bin avroya satmaya çalıştıkları, bu yönde aşırı sağcı lidere şantaj yaptıkları ileri sürülüyor.

- İbiza skandalı

İspanya'nın İbiza Adası'nda 2017'de gizli kaydedilen görüntülerde, eski Başbakan Yardımcısı Strache'nin bir Rus iş kadınıyla "partilerine yardım yapılması durumunda devlet ihalelerinin Rusya'ya verilmesinde yardımcı olacağı" yönünde ifadelerin yer aldığı görüntüler geçen mayısta Alman ve Avusturya basınında yer almıştı.

İbiza skandalı olarak adlandırılan olaya ilişkin görüntülerin basında yer almasının ardından, aşırı sağcı lider istifa etmek zorunda kalmış, görüntüler, Avusturya'da merkez sağ Halk Partisi (ÖVP) ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) tarafından kurulan ve 17 ay iktidarda kalan koalisyon hükümetinin çökmesine yol açmıştı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 07:22 Kaynak: AA
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