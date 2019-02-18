Avusturya'da Müslümanlardan Evsizlere Sıcak Yemek
57 dakika önce
RAHMA Avusturya adlı derneğin Başkan Yardımcısı Ömer Batur, başta Suriye, Arakan ve Filistinli mülteciler olmak üzere dünyanın birçok yerindeki ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 25 yıldır çeşitli yardımlar ulaştırdıklarını anlattı.
RAHMA Avusturya
adlı derneğin Başkan Yardımcısı Ömer Batur, başta Suriye
, Arakan
ve Filistinli mülteciler olmak üzere dünyanın birçok yerindeki ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 25 yıldır çeşitli yardımlar ulaştırdıklarını anlattı. Batur, dünyadaki birçok büyük şehirde olduğu gibi Viyana
'da da çeşitli nedenlerden dolayı sokaklarda yaşamlarını sürdürmek zorunda kalan insanların olduğunu belirterek, şöyle dedi:
"Dünyanın farklı bölgelerine yardımlar ulaştırıyoruz ancak aynı kentte birlikte yaşadığımız ihtiyaç sahibi insanlara yönelik de bir şeyler yapmamız gerektiğine karar verdik ve Viyana Belediyesiyle birlikte evsizlere yönelik bir proje geliştirdik. Bu çerçevede yaklaşık 3 yıldır evsiz olarak nitelendirdiğimiz, sokakta yaşayan insanlara haftanın belirli günleri sıcak yemek ikramında bulunuyoruz. Özellikle kış mevsiminin büyük bir bölümünde günlük 100'e yakın evsize sıcak yemek dağıtıyoruz. Bu projemiz hem Avusturyalılar hem de ülkede yaşayan yabancılar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı, çok olumlu geri dönüşler aldık."
Ülkede son dönemlerde artan aşırı sağ söylemle mücadelenin önemli yollarından birinin bu tür sosyal faaliyetler olduğuna dikkati çeken Batur, "Müslümanlar, böyle projelerle içinde yaşadığı topluma, 'Biz bu ülkede yaşıyoruz ve bu ülkenin ortak sorun ve problemlerine çözüm arayışı içindeyiz' mesajını verilebilir."
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:50
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