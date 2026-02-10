Avusturya, Kış Olimpiyatları'nda Altın Madalya Kazandı

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın alp disiplini kadınlar takım kombine kategorisinde Avusturya, altın madalyaya ulaştı.

İtalya'da düzenlenen organizasyonun 4. gününde alp disiplini kadınlar takım kombine finalleri, Tofane Alp Disiplini Merkezi'nde yapıldı.

Ariane Raedler ve Katharina Huber'in temsil ettiği Avusturya, inişte 1 dakika 36.65, slalomda ise 45.01 saniye olmak üzere 2.21.66'lık derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Kira Weidle-Winkelmann ve Emma Aicher'den oluşan Almanya, 0.05 saniye geride gümüş, Jacqueline Wiles ve Paula Moltzan'ın piste çıktığı ABD ise 0.25 saniye farkla bronz madalya elde etti.