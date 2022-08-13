Avusturya'da düzensiz göçmenleri taşıyan araç polisten kaçarken kaza yaptı: 3 ölü

Avusturya'nın Slovakya sınırında düzensiz göçmenleri yasa dışı yollarla ülkeye sokan bir aracın polis kontrolünden kaçarken kaza yapması sonucu 3 göçmen öldü, çok sayıda göçmen yaralandı.

Polis Sözcüsü Helmut Marban, basına yaptığı açıklamada, ülkenin Slovakya sınırındaki Burgenland eyaletine bağlı Kittsee kasabası yakınlarında 20'nin üzerinde düzensiz göçmeni taşıyan kapalı kasa ticari aracın polis kontrolünden kaçarken kaza yaptığını söyledi.

Marban, Slovakya üzerinden Avusturya'ya giren aracın kontrol noktasında durmayarak kaçmaya çalıştığını, hızını artıran şoförün kontrolünü kaybederek kaza yaptığını belirtti. Kazada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenlerden 3'ünün hayatını kaybettiğini ifade eden Marban, yaralanan 7'si ağır 17 göçmenin çevre hastanelere sevk edildiğini aktardı.

Marban, göçmenlerin uyruklarına ilişkin henüz kesin bir bilgiye sahip olmadıklarını ancak yaşamını yitiren 3 kişinin büyük olasılıkla Suriyeli olduğunu kaydetti.