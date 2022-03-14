AYAKKABICILIK KURSUYLA GELECEĞİN USTALARI YETİŞİYOR - Son Dakika
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AYAKKABICILIK KURSUYLA GELECEĞİN USTALARI YETİŞİYOR

14.03.2022 11:41

HATAY'ın Kumlu ilçesi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan ayakkabıcılık kursunda, kursiyerler bir yandan öğreniyor, diğer yandan da mesleğe hazırlanıyor.

HATAY'ın Kumlu ilçesi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan ayakkabıcılık kursunda, kursiyerler bir yandan öğreniyor, diğer yandan da mesleğe hazırlanıyor.

Kumlu ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından ayakkabı üretimi yapmaya yönelik açılan kursa hem kadınlar ve hem de erkekler ilgi gösteriyor. Tüm gerekli donanımların eksiksiz hazır olduğu merkez müdürlüğünde kursa katılanların amacı öğrenmek ve gelecekte bu meslekle aile geçimlerine katkı sağlamak. HEM Müdürü Hasan Duman Yurtseven, "İstihdama yönelik mesleki kurslarımızdan ayakkabıcılık kursundayız. Bu kurs için önceliğimizi istihdamda kadınlara verdik. Kursiyerlerimizin yüzde 90'ını kadın kursiyerlerden seçtik. Mesleki anlamda hiç bilmeyenlere mesleği edindirmek mesleki becerisi olanlara da katkıda bulunmak üzere kursları açıyoruz. Bu kursu İŞ-KUR kapsamında istihdama yönelik açtık. Kursun neticesinde kursiyerler başarılı şekilde bitirdikten sonra iş hayatına rahatlıkla atılabilecek duruma getiriyoruz. Kendilerine güncel olan bir iş imkanı kuruyoruz" dedi.

Kursiyerlerden Gökçen Gökçe, meslek öğreneceklerini ve gelecekte işyeri açarak geçimlerine katkı sağlayacaklarını söyleyerek, 'Kursa katıldım, ayakkabıcılığı öğrenmek meslek sahibi olmak ve ileride atölye açarak iş hayatına atılmayı planlıyoruz. Bu nedenle Kumlu HEM Müdürlüğü tarafından açılan ayakkabıcılık kursuna katıldık' diye konuştu.

Kursiyer Necla Çeltik ise, "Deri dikerek öğrenmeye çalışıyoruz, katıldığım kursu severek yapıyor ve işi öğreniyorum? ifadelerini kullandı.

AYAKKABICILIK KURSUYLA GELECEĞİN USTALARI YETİŞİYOR
AYAKKABICILIK KURSUYLA GELECEĞİN USTALARI YETİŞİYOR
AYAKKABICILIK KURSUYLA GELECEĞİN USTALARI YETİŞİYOR

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Halk Eğitimi Merkezi, Hasan Duman, Kumlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AYAKKABICILIK KURSUYLA GELECEĞİN USTALARI YETİŞİYOR - Son Dakika


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