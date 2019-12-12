Ayakkabının 10 bin yıllık tarihini süreci anlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ayakkabının 10 bin yıllık tarihini süreci anlatıldı - Son Dakika

Ayakkabının 10 bin yıllık tarihini süreci anlatıldı

6 saat önce

Büyükçekmece Belediyesi'nin ev sahipliğinde Dünya Kostümleri Müzesi'nde düzenlenen "Ayakkabının On Bin Yıllık Tarihi" seminerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ayakkabının 10 bin yıllık tarihini süreci anlatıldı, System.String[]

Büyükçekmece Belediyesi'nin ev sahipliğinde Dünya Kostümleri Müzesi'nde düzenlenen "Ayakkabının On Bin Yıllık Tarihi" seminerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Arel Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ceyhun Berkol'un konuşmacı olduğu seminerde ayakkabının insanlık tarihi ile başladığına dikkat çekildi. Ayakkabının sadece bir giyim kuşam parçası veya korunma amaçlı olmadığına dikkat çeken Berkol, binlerce yıllık tarihsel süreçte ayakkabının aynı zamanda meslek, statü, milliyet, rütbe gibi birçok konumun göstergesi olduğunu ifade etti. Çeşitli ayakkabıların da sergilendiği seminere katılan Büyükçekmece Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Nazan Karagözoğlu, Dr. Ceyhun Berkol'a teşekkür ederek plaket takdiminde bulundu. - İSTANBUL

Arel Üniversitesi, Büyükçekmece, Ceyhun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı
Bolu Dağı Tüneli çalışmaların ardından trafiğe açıldı Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da aralık ayında kar yağması düşük ihtimal 20 bin TL'lik altın çaldılar, "Zevk için yaptık" dediler

Son Dakika Haberleri
16:56 Kocaeli'den Çorum'a uzanan projeyle "doğa dostu" enerji tesisi kurdular - Son Dakika
16:56 Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı - Son Dakika
16:55 DEAŞ'ın infazlarından sorumlu tutulan terörist yakalandı - Son Dakika
16:52 Nurdağı polisinden kan bağışı kampanyasına destek - Son Dakika
16:50 Ahlatcı'dan zehirlenen öğrencilere ziyaret - Son Dakika
16:25 Bolu Dağı Tüneli çalışmaların ardından trafiğe açıldı - Son Dakika
15:24 Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da aralık ayında kar yağması düşük ihtimal - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 16:59:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ayakkabının 10 bin yıllık tarihini süreci anlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]