Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin tekrar ibadete açılması sevinçle karşılandı - Son Dakika

Batman'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl sonra cuma namazıyla tekrar ibadete açılmasına ilişkin basın açıklaması yapıldı, lokma dağıtıldı.

Batman'da AK Parti Batman İl Başkanlığı tarafından vatandaşlara lokma dağıtıldı.

AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, tarihi bir günü yaşadıklarını söyledi.

"86 yıl sonra büyük bir hasret içinde beklediğimiz güne ulaştık. Allah'a şükür Ayasofya cami olarak ibadete açıldı. Ayasofya öyle alelade bir mabed değil. Allah'ın izniyle Ayasofya'nın açılışı Kudüs ve Mescidi Aksa'nın kurtuluşuna vesile olacak ve onu müjdeleyecek bir adım olacak." ifadelerini kullanan Gür, Allah'a şükrettiklerini kaydetti.