Ayasofya'ya Cuma namazına gelen vatandaşlar tüm alanları doldurdu - Son Dakika

Namaz için bekleyenlerden görüntüler İSTANBUL - Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 'nde, 86 yıl sonra cuma namazını kılmak ve tarihi ana tanıklık etmek için çeşitli illerden İstanbul 'a gelen vatandaşlar, alanın dolması nedeniyle cuma namazını Gülhane Parkı'nda kılacak.

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 01:25

Kaynak: AA

Juventus, Merih Demiral'a yapılan 30 milyon euroluk teklifi reddetti

İran'dan ibadete açılan Ayasofya ile ilgili açıklama: Yüzyılın en önemli olaylarından biri