Ayçiçeğinde yüksek verim sevinci; dekar başına 400 kilo - Son Dakika

OSMANİYE Tarım ve Orman İl Müdürü Recep Bulut, iklim koşullarının ayçiçeği için uygun geçmesi nedeniyle geçen yıla göre daha iyi bir verim alındığını kaydetti. Müdür Bulut, "2020 yılı ortalama verimleri 400 kilogram civarında seyretmektedir. Bu yıl ilimizde 18 bin ton civarında bir verim gerçekleşeceği beklenmektedir" dedi.

Yağlık ayçiçeği üretiminin, özellikle sulanamayan arazilerde buğdaya alternatif ürün olarak yer aldığını olduğunu belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Recep Bulut, ekimin 15 Şubat'ta başladığını kaydetti. Bulut, "İlimiz düşük rakımlı kıraç alanlarında özellikle buğday ile münavebeye girmektedir. İl genelinde ayçiçeği ekimi genellikle şubat ayının 15'i ile mart ayının 15'i arasında yapılmaktadır. Ayçiçeği hasadı temmuz ayının ikinci haftasında başlar ağustos ayının ikinci haftasına kadar devam eder. Yağlık ayçiçeği üretiminde genel olarak sorunla karşılaşılmazken kurak yıllar verimi etkileyebilmektedir" dedi.