Aydemir TBMM'de Erzurumspor'un hakkını savundu

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir bu sezon 4'üncü kez Erzurumspor'a yapılan haksızlıkları TBMM'ye taşıdı, hakem hatalarıyla mavi beyazlı ekibin hakkının yenildiğini savunarak, '"Bu yapılanlar resmen Erzurumspor'u doğramaktır, Erzurumspor'a kıymaktır, Erzurumspor düşmanlığıdır." dedi.

TBMM'de Bu Sezon 4'üncü Kez Erzurumspor Gündemi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurumspor ile Yeni Malatyaspor arasındaki karşılaşmada verilen bazı hakem kararlarını eleştirerek, "Bu yapılanlar resmen Erzurumspor'u doğramaktır, Erzurumspor'a kıymaktır, Erzurumspor düşmanlığıdır." dedi.

Aydemir Erzurumspor İçin Basın Toplantısı Düzenledi

Milletvekili Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un, şu an bulunduğu Süper Lig'e, mücadele ede ede, tırnaklarıyla kazıya kazıya geldiğini ifade etti.

Erzurumspor ile Yeni Malatyaspor arasında Çarşamba günü oynanan karşılaşmadaki bazı hakem kararlarını eleştiren Milletvekili Aydemir, her iki kulübün sporcularının bu mücadele için ter akıttığını, haklarını yememek gerektiğini söyledi.

Aydemir'den Vicdansızlık Vurgusu

Hakemin bazı kararlarının "vicdansızlık" olduğunu savunan Milletvekili Aydemir, "Malatyaspor ile oynadığımız maçta, nizami bir golümüzü iptal ettiler. Verilmiş bir penaltıyı, VAR sonrasında iptal ettiler. Bu bir rezalet. Bu karar, sporu, barışın değil de kavganın zemini haline getirmek için özel bir gayretin ürünü. Hakemler çok ciddi hatalar yapıyor, böyle bir şey olamaz. ' dedi.

'Bu hakemlik değildir'

Milletvekili Aydemir, 'Özellikle VAR hakemleriyle orta hakemler arasında ara ara niza çıkıyormuş, problem yaşanıyormuş. Birbirlerini zora sokabilmek için yanlış kararlar veriyorlarmış. Böyledir, değildir bilmem. Ama bunun söylentisi bile bir büyük rezalettir. Ayıptır, günahtır. İnsanlar ellerini vicdanlarına koysunlar. Bu hakemlik değildir, bu pespaye bir haldir." vurgusunda bulundu

'Bu hakemlere yaptırım uygulanmalıdır'

Tepki gösterdiği kararların görüntülerini, verilip sonra iptal edilen penaltı pozisyonunu gazetecilere izleten Milletvekili Aydemir, "Bu yapılanlar resmen Erzurumspor'u doğramaktır, Erzurumspor'a kıymaktır, Erzurumspor düşmanlığıdır." diye konuştu. Milletvekili Aydemir, bu tür kararları veren hakemlerle ilgili yaptırım uygulanması gerektiğini sözlerine ekledi. - ERZURUM