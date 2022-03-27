AYDER YOLU HEYELAN NEDENİYLE KAPANDI - Son Dakika
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AYDER YOLU HEYELAN NEDENİYLE KAPANDI

27.03.2022 16:07

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle Ayder Yaylası'na ulaşımın sağlandığı yol kapandı.

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle Ayder Yaylası'na ulaşımın sağlandığı yol kapandı. Yolun temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

Çamlıhemşin'in Ayder Yaylası yolu Kavak mevkinde, öğle saatlerinde kar sularının erimesiyle heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü Çamlıhemşin-Ayder kara yolu, ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler güvenlik önlemi alırken, iş makineleri eşliğinde yolun açılması için de çalışmalara başlandı.

Araç kuyruklarının oluştuğu yoldaki heyelanı gören Sabiha Şahin 'Heyelan büyük bir gürültü ile yola indi. Biz burada sarsıldık. Önlemler alındı, bir araç trafiği oluştu' dedi.

AYDER YOLU HEYELAN NEDENİYLE KAPANDI
AYDER YOLU HEYELAN NEDENİYLE KAPANDI
AYDER YOLU HEYELAN NEDENİYLE KAPANDI
AYDER YOLU HEYELAN NEDENİYLE KAPANDI
AYDER YOLU HEYELAN NEDENİYLE KAPANDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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