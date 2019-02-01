Aydilge ve Halil'den Gerçek Aşıklara...

Şarkının ismi gibi müziğe duydukları aşk yüzünden bir araya geldiklerini dile getiren ikili, şarkıyı tüm gerçek aşıklar'a hediye ettiklerini söylediler.

Pink Floyd Katkısı...

Sözleri Aydilge'ye, beste ve düzenlemesi Samuray Gökçe'ye ait olan şarkının çok önemli bir özelliği de dünyanın en büyük gruplarından Pink Floyd'un ses mühendisi Andy jackson'ın katkısını içermesi. Mastering'i İngiltere'de, efsane müzik adamının özel analog stüdyosunda yapılan şarkı ile ilgili Jackson da ''gerçek bir hit'' yorumunda bulundu.

Evlenme Teklifi Burada Edilmişti...

Mutlu sonla biten ve çok sevilen Şevkat Yerimdar dizisinin baş kahramanı Şevkat'in Esin'e evlenme teklif ettiği çiftlik evi, bu kez de Aşk Yüzünden'e ev sahipliği yaptı. Erdi Sevinç yönetmenliğinde, çekilen klipte Aydilge ve Halil Sezai, soğuk hava ve yağmura rağmen, çekimi tamamladılar.Aydilge'nin çok iyi bir şair, besteci ve çok özel bir ses olduğunu dile getiren Halil Sezai, ''Aşk Yüzünden'' şarkısının da kesinlikle kalplere dokunacağına inandığını dile getirdi. Aydilge ise hem müzisyen hem de insan olarak çok büyük sevgi duyduğu Halil Sezai ile beraber şarkı söylemenin kendisi için büyük anlam taşıdığını anlattı. Klipte ikiliye oyuncu arkadaşları Sarper Arda Akkaya veEka Gelashvili de eşlik etti.