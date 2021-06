Aydın'a spor yatırımı yağacak - Son Dakika

- Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve AK Partili Aydın Milletvekilleri, belediye başkanları ve Aydın heyetini kabul etti. Kabulde, Aydın'a yapılacak birçok gençlik ve spor yatırımlarıyla ilgili protokol imzalandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Milletvekilleri Bekir Kuvvet Erim, Metin Yavuz, Rıza Posacı, ilçe belediye başkanları ve Aydın heyetini kabul etti. Kabulde, Aydın'a yapılacak birçok gençlik ve spor yatırımlarıyla ilgili protokol imzalandı. Protokol imza töreninde konuşan Bakan Kasapoğlu, "Aydın'da 38 olan gençlik spor tesislerimizin sayısını 71'e çıkardık. Bin 422 yatak kapasiteli 3 yurt sayımızı 14'e ve kapasitemizi 8 bin 778'e ulaştırdık. Aydın'da gençlik merkezi yok iken; biz bugün 2 gençlik merkezimiz ile Aydınlı gençlerimizin hizmetindeyiz. İnşallah bugünkü protokolle beraber Aydın'a yeni merkezler de kazandıracağız. Aydın'da 19 yıl önce 5 bin 236 olan lisanslı sporcularımızın sayısı bugün 110 bin 553'tür. Aydın'ın sportif, enerjik gençlerine, çocuklarına ve çocuklarımızı sporla buluşturan ailelerimize bütün kalbimle teşekkür ederim. Bu teveccüh bize ilham veriyor, daha iyisini yapmak adına gücümüze güç katıyor. Bugün ise Aydın'a ve 17 ilçesine müjdeler vermek için buradayız. Efeler Diyarı'na ve 17 ilçesine yarı olimpik yüzme havuzları, gençlik merkezleri, spor salonları, futbol-basketbol- voleybol sahaları, tenis kortu, 150 basket potası, yürüyüş yolu gibi birbirinden kıymetli eseri barındıran bir protokol imzalıyoruz. Hayırlı uğurlu, bereketli olsun" dedi.

2021 YILI AYDIN'IN YATIRIM YILI OLACAK

Bu yılın Aydın için yatırım yılı olacağını kaydeden TBMM KİT Komisyonu Başkanı, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, "Senenin başında 2021 yılının Aydınımızda yatırım yılı olacağını söylemiştik. Hamdolsun yatırımlarımızın müjdelerini bir bir vermeye devam ediyoruz. Yatırımlarımıza farklı alanlarda da yenilerini ekleyecek çalışmalarımızı, milletvekillerimiz, yerel yönetimlerimiz ve il başkanımızla koordinasyon halinde sürdürüyoruz. Aydınımızı hak ettiği yere çıkarmanın gayreti içerisindeyiz" diye konuştu.

Gençlere yatırımın en başta gelen önceliklerinden olduğunu ifade eden Savaş, "Gençlerimiz için attığımız her adım bizi ayrı heyecanlandırıyor. Elimizden gelen her şeyin fazlasını yapmak için çabalarımız sürecek. Gençlik ve spor yatırımlarımızı bu istek ve heyecanla şekillendiriyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kurulduğumuz ilk günden bugünlere siyasette, gençliğin ruhunu ve dinamizmini yaşatmayı şiar edindik. Gençlerimizin azim ve kararlılığıyla ülkemizin geleceğini birlikte inşa ettik; etmeye devam ediyoruz. Biliyoruz ki gençlerimiz aydınlık yarınlarımızın umut meşalelerini taşıyorlar. Biz, bu inançla yola çıktık. Gençlerimize yapılan destekleri de her daim bir kat daha yukarı çıkaracak, onlarla birlikte daha güçlü bir Türkiye hedefimize ulaşacağız. Gençlerimizin gözündeki ışığa ve umuda şahit olmak kadar, o umut ve ışığı artırmaya vesile olmak da bizlere gurur veriyor" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve spor yatırımı kapsamında yapılacak yatırımların protokolü ile Aydın'da yeni bir dönem başlayacağının altını çizen Savaş, bu yatırımların kadınlar ve çocukların spora erişimi için de önemli bir atılım ve spor kültürünün Aydın'da yerleşmesi için bir dönüm noktası olacağını sözlerine ekledi.

Öte yandan bu yatırımlarla birlikte Aydın'dan nice şampiyonların çıkacağına da ümit ettiğini belirten Savaş şunları söyledi; "Türkiye şampiyonu, Avrupa şampiyonu ve hatta dünya şampiyonu olacak gençlerimiz var. Bu gençlerimiz için bugün tarihi bir gün. Aydın'ın ulusal ve uluslararası spor müsabakalarına ev sahipliği yapması için girişimlerinin devam edeceğiz. Bu şehrin tanıtımı açısından da büyük öneme sahip. Gennçlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Aydınımız için, ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz."

(Murat Uçkaç/ İHA)