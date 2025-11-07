Aydın Büyükşehir Belediyesi Ata Tohumlarını Koruyor - Son Dakika
Aydın Büyükşehir Belediyesi Ata Tohumlarını Koruyor

07.11.2025 09:14
Aydın Büyükşehir Belediyesi, ata tohumlarının gelecek nesillere ulaştırılması amacıyla fidanlıklarında yetiştirdiği fideleri vatandaşlara dağıtmaya devam ediyor. Başkan Çerçioğlu, bu çalışmalarla hem üretimi canlı tutacaklarını hem de ata tohumlarını koruyacaklarını belirtti.

(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi, ata tohumlarının gelecek nesillere ulaştırılması ve korunması için başlattığı çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Bu çalışmayla hem üretimi canlı tutuyoruz hem de ata tohumlarının gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlıyoruz. Aydın'ın bereketini halkımızla paylaşmayı sürdüreceğiz" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait fidanlıklarda tamamen ata tohumlarından yetiştirilen fideler, kentin farklı noktalarında vatandaşlara dağıtılıyor. Böylece hem ata tohumlarının korunması sağlanıyor hem de vatandaşların kendi bahçelerinde sağlıklı üretim yapmasının önü açılıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yetiştirilen marul, lahana, karnabahar ve brokoli fidelerinin dağıtımı Çine'de gerçekleştirildi.

"Bu çalışmayla üretimi canlı tutuyoruz"

Ata tohumlarının yalnızca üretim değil, aynı zamanda bir kültür mirası olduğunu söyleyen Çerçioğlu, "Fidanlıklarımızda üretiminin devamlılığını sağladığımız ata tohumlarını vatandaşlarımızla buluşturmaya devam ediyoruz. Bu çalışmayla hem üretimi canlı tutuyoruz hem de ata tohumlarının gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlıyoruz. Aydın'ın bereketini halkımızla paylaşmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Kültür, Çevre, Son Dakika

09:14
