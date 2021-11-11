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AYDIN'DA 13 BİN 500 FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU - Son Dakika

AYDIN'DA 13 BİN 500 FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU

11.11.2021 14:05

AYDIN'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma günü kapsamında Vali Hüseyin Aksoy'un da katılımıyla Tepeköy Mahallesi'nde 13 bin 500 kızılçam fidanı toprakla buluşturuldu.

AYDIN'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma günü kapsamında Vali Hüseyin Aksoy'un da katılımıyla Tepeköy Mahallesi'nde 13 bin 500 kızılçam fidanı toprakla buluşturuldu. Ağaçlandırma döneminde ise Aydın'da toplam 8 milyon 520 bin fidan dikileceği bildirildi.

Türkiye genelinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 252 milyon fidan dikiminin çalışması yapılırken, Aydın'da da Tepeköy Mahallesi'nde 90 dönüm arazi üzerinde 13 bin 500 kızılçam fidanının toprakla buluşturulması için tören düzenlendi. Törene Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Muğla Orman Bölge Müdür Yardımcısı Osman Öner Osman, Aydın Jandarma Komutanı Albay Macit Engin, Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici daire müdürleri, öğrenciler, AFAD, jandarma ekipleri katıldı.

'YARALARIMIZI SARMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Muğla Orman Bölge Müdür Yardımcısı Osman Öner, fidan dikim törenindeki konuşmasında, "Türkiye genelindeki 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Aydın'da 13 ayrı lokasyonda fidan dikimi yaparak katılmaktayız. 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes' sloganıyla fidan dikimini yapacağımız bu sahada 13 bin 500 kızılçam fidanını toprakla buluşturuyoruz. Dünyada meydana gelen iklim değişikliği nedeniyle 2021 yılında ülkemizin içerisinde bulunduğu Akdeniz kuşağında gerekse Aydın'ın bulunduğu bölgede olumsuz bir yangın sezonu geçirdik. Şu anda yanan sahalardaki yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz" dedi.

"ORMANLARIMIZ DÜNYANIN AKCİĞERİö

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy da "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda tüm Türkiye'de bugün ağaçlandırma yapılıyor. Türkiye genelinde 252 milyon fidan dikimi hedefi ortaya koyuldu. Aydın olarak 8 milyon 520 bin fidanı

bu yıl toprakla buluşturmak adına planımızı yaptık. Ormanlarımız dünyanın akciğeri ve bunları korumak geliştirmek, bizden sonraki kuşaklara en iyi şekilde aktarabilmek hepimizin görev ve sorumluluğudur. Tüm Türkiye'de olduğu gibi bu yaz Aydın'da da orman yangınlarıyla karşı karşıya kaldık. Karacasu, Bozdoğan ve Çine ilçelerimizde ortaya çıkan yangınları. Bütün kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği içerisinde yerleşim yerlerine ulaşmadan önleme fırsatını bulduk. Bu yanan alanlar başta olmak üzere bütün ağaçlandırılacak alanlarla ilgili çalışmalarımızı orman teşkilatımız tüm kurum ve kuruluşlarla büyük bir titizlikle sürdürüyor" dedi.

Konuşmaların ardında ilk fidanı Vali Hüseyin Aksoy öğrencilerle birlikte dikti. Kurum ve kuruluşlar, öğrenciler ve daire müdürlerde fidan dikimini hep birlikte yaptı.

AYDIN'DA 13 BİN 500 FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU
AYDIN'DA 13 BİN 500 FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU
AYDIN'DA 13 BİN 500 FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU
AYDIN'DA 13 BİN 500 FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU

Hüseyin Aksoy, Milli, Kasım, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AYDIN'DA 13 BİN 500 FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU - Son Dakika


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SON DAKİKA: AYDIN'DA 13 BİN 500 FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU - Son Dakika
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