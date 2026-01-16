Aydın'da Araç Sayısı 668 Bin 889 - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Aydın'da Araç Sayısı 668 Bin 889

Aydın\'da Araç Sayısı 668 Bin 889
16.01.2026 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 Aralık'ta Aydın'da toplam araç sayısı 668,889'a ulaştı, 16,143 aracın devri yapıldı.

Aydın'da Aralık ayında toplam araç sayısı 668 bin 889 oldu, 16 bin 143 aracın ise devri yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Aralık ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ni yayımladı. Bu çerçevede Aydın'da 2025 yılı Aralık ayında araç sayısı 239 bin 892 otomobil, 11 bin 294 minibüs, 2 bin 777 otobüs, 89 bin 768 kamyonet, 10 bin 928 kamyon, 251 bin 195 motosiklet, bin 488 özel amaçlı taşıt ve 61 bin 547 traktör olmak üzere toplam 668 bin 889 oldu.

Aydın'da 2025 Aralık ayında toplamda 16 bin 143 aracın ise devri yapıldı. Bunların 9 bin 494'ü otomobil, 286'sı minibüs, 75'i otobüs, 2 bin 708'i kamyonet, 188'i kamyon, 2 bin 302'si motosiklet, 36'sı özel amaçlı taşıt ve bin 54'ü traktör olarak gerçekleşti.

Ayrıca 2025 Aralık ayında 3 bin 885 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Bunların bin 465'i otomobil, 6'sı minibüs, 9'u otobüs, 433'ü kamyonet, 44'ü kamyon, bin 818'i motosiklet, 5'i özel amaçlı taşıt ve 105'i traktör olarak gerçekleşti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Ekonomi, Ulaşım, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aydın'da Araç Sayısı 668 Bin 889 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik
Derya Çayırgan, Ekrem İmamoğlu ile nasıl tanıştığını anlattı Derya Çayırgan, Ekrem İmamoğlu ile nasıl tanıştığını anlattı
Yaşlı adamın sır ölümü Cansız bedeni dere yatağında bulundu Yaşlı adamın sır ölümü! Cansız bedeni dere yatağında bulundu
Mardinli Marilyn Monroe’ya hapis cezası Mardinli Marilyn Monroe'ya hapis cezası
Kerem Demirbay Süper Lig’de kaldı Yeni takımına imzayı attı Kerem Demirbay Süper Lig'de kaldı! Yeni takımına imzayı attı
Oosterwolde ve Mert Hakan’ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi

12:18
Ara tatiller kalkıyor mu Bakan Tekin, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konuya açıklık getirdi
Ara tatiller kalkıyor mu? Bakan Tekin, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konuya açıklık getirdi
11:52
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş
11:46
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı Yusuf Tekin’den çok konuşulan iddiaya yanıt
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt
11:34
Survivor’dan elenen Dilan Çıtak’ın Acun için söyledikleri gündem oldu
Survivor'dan elenen Dilan Çıtak'ın Acun için söyledikleri gündem oldu
11:32
Babalarının öldürdüğü kardeşlerin karneleri sıralarına bırakıldı
Babalarının öldürdüğü kardeşlerin karneleri sıralarına bırakıldı
10:53
Derya Çayırgan’ın MASAK raporlarına giren lüks rezidansı görüntülendi
Derya Çayırgan'ın MASAK raporlarına giren lüks rezidansı görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 13:13:37. #7.11#
SON DAKİKA: Aydın'da Araç Sayısı 668 Bin 889 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.