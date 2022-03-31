Aydın'da boru kaplama malzemesi çalan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da boru kaplama malzemesi çalan 3 zanlı tutuklandı

31.03.2022 19:43
Aydın'da boru kaplama malzemesi çalan 3 zanlı tutuklandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde, elektrik üretim santralinden boru kaplama malzemesi çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, elektrik üretim santralinden boru kaplama malzemesi çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki bir jeotermal elektrik üretim santralinde sıcak su boru kaplama malzemelerinin çalındığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, hırsızlığın A.E. (31), V.V. (30) ve F.A. (29) tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

YORUMLAR
500
Germencik Kaymakamlığı yeni yerinde hizmete başladı Germencik Kaymakamlığı yeni yerinde hizmete başladı

Emniyet Müdürlüğü, Germencik, Hisarcık, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da boru kaplama malzemesi çalan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
19:40 Putin ile Zelenski görüşecek mi? sorusuna Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yanıt verdi: Tüm konularda anlaşma olursa liderler bir araya gelecek
19:22 Parasını alamayan işçi makam aracını haczettirmişti! Belediye'den konu ile ilgili açıklama geldi
19:20 Balotelli gözünün altına yaptırdığı dövme ile şaşırttı
18:57 Kadın polisi 100 metre otomobilin kaputunda sürükledi! Korku dolu anlar kayıttaydı
18:54 Manda yoğurdu ile ilgili tarife gelen eleştirilere Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt verdi: Anadolu'da insanlarımız istediği markette bulabilir
18:24 Rus birlikleri taktik değiştirdi: Savaş yerine uzun menzilli taarruz taktiğine geçti
18:21 Faruk Fatih Özer'in 40 bin 562 yıla kadar hapsi istendi! Mağdurların parasını kripto paraya dönüştürerek yurt dışı borsalara aktarmış
18:11 "Tuvalet şakası" sonrası intihar eden lise öğrencisinin babası konuştu: Ne olduysa okulda olmuş
18:02 Ali Koç'un sözlerine Fenerbahçe taraftarı isyan etti: Bir kakofoni var
17:24 İsimler tek tek belli oluyor! Abdurrahim Albayrak'ın Galatasaray başkanlığına aday olduğu doğrulandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 19:53:43. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın'da boru kaplama malzemesi çalan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement