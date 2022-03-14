Aydın'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Aydın'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

14.03.2022 17:09
Aydın'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Aydın'ın Çine ilçesinde iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Hamitabat Mahallesinde aralarında alacak verecek meselesi olan O.A (21) ile H.İ.B (25) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzere H.İ.B, bıçakla O.A'yı yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Şüpheli H.İ.B, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Polis, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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