Aydın'da Doktor Mobbingi: Elektrikler Kesildi
Aydın'da Doktor Mobbingi: Elektrikler Kesildi

Aydın\'da Doktor Mobbingi: Elektrikler Kesildi
23.01.2026 17:06
Aydın'da bir aile sağlık merkezinde kadın doktora elektrik kesilmesi nedeniyle hastalar mağdur oldu.

AYDIN (İHA) – Aydın'da 25 Nisan 2025 tarihinde Mimar Sinan Mahallesi'nde sanal ASM (Aile Sağlık Merkezi) olarak kurulan ve geçtiğimiz aylarda binası tamamlanarak hizmete açılan 26 Nolu ASM'de yeni göreve başlayan hekimin çalıştığı odadaki elektrikler diğer hekimler tarafından kesildi. Kliması çalışmayan elektrikleri de kesik olan odada doktordan hizmet almaya çalışan hastaların mağdur olduğu belirtildi. İlginç olay Aydın'da gündem olurken İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre; 25 Nisan 2025 tarihinde Mimar Sinan Mahallesi'ne 26 nolu sanal ASM kurulmasına karar verilerek burayı E.A. ile M.A. isimli 2 doktor seçti. ASM Ekim 2025 tarihinde faaliyetlerine başlayarak kurulan binada hizmet vermeye başladı. Bu arada ASM'ye 2026 Ocak ayından itibaren de A.K. isimli 3. hekim yerleştirildi. İddiaya göre; ASM'de daha önce göre yapan 2 erkek hekimin kendilerinden sonra gelen kadın hekimin odasındaki elektrik ve interneti kestirince olay Aydın'da gündem oldu. Olay sonrası Aydın İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından 26 Nolu ASM'de inceleme ve soruşturma başlatırken, elektrik ve interneti kesilen kadın doktorun cep telefonun interneti ve dizüstü bilgisayarı ile hastalarına hizmet vermeye çalıştığı görüldü.

"Işıkları yanmıyor, kliması çalışmıyor"

Yaşanan krizin ASM'in kuruluşunu yapan E.A. ve M.A. isimli hekimlerin yaklaşık 7 milyon 500 bin TL ceplerinden masraf yaptıklarını iddia edip bu paranın 3'te birini yeni gelen hekimden istemeleri ve yeni hekimin bu parayı iban üzerinden göndermeye başlaması üzerine çıktığı iddia edildi. Olayın yerel basında haber olması üzerine E.A. ve M.A. isimli doktorlar avukatları aracılığı ile basın açıklaması yaptı.

Doktorların avukatı Berk Hayrkır tarafından yapılan açıklamada "Ne yazık ki bilgi sahibi olunmadan fikir sahibi olmanın açık bir örneği yaşanmaktadır. Müvekkil hekimler 25.04.2025 tarihinde Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Efeler İlçesi Mimar Sinan Mahallesinde sanal olarak açılan (sanal asm-yeri (mülkiyeti) idareye ait olmadan bütün masrafları seçilen müvekkil hekimler tarafından karşılanan) 26 nolu Aile Sağlığı Merkezini tercih ederek yerleşmişlerdir. Adı geçen Dr. A.K., başta aynı kuraya katılmış ve müvekkil hekimler tarafından her türlü masrafına katlanılan yeri seçmemiştir. Müvekkil hekimler dört kolon aldıkları inşaatı şu anki mevcut haline getirerek 26 nolu ASM'yi özel kira sözleşmesi beraberinde hayata geçirmişlerdir. ASM için başta tercihte bulunmayan, yapısında hiçbir katkısı olmayan birisinin gelerek tabiri caizse sağlık merkezine yerleşmesinin ne hak ne de adalet açısından uygun olmadığı barizdir" denilerek burayı seçen kişinin şartları kuradan önce bilerek seçtiği belirtildi.

"Savcılık olaya el koydu "

Yaşanan olayların bununla sınırlı kalmadığını belirtilirken ASM'de kadın doktor ve yanındaki kadın çalışanların ASM'deki tuvaletlerin kilitli tutulmasından dolayı tuvalet ihtiyaçlarını da dışarıda başka bir yerde giderdikleri belirtildi. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından el konulan olayda tutulan tutanaklara E.A. ve M.A. adlı doktorların imzadan imtina edip avukatları ile görüştükten sonra imza atacaklarını belirttikleri ve bunun tutanağa işlendiği görüldü.

"Mağduriyet yaşayan hastalar durumdan şikayetçi"

Aile Sağlık Merkezi'nde çalışan kadın doktor A.K. isimli kadın doktorun hastası olduğunu belirten Gülfidan A., ise "Ben doktor hanımın hastasıyım. Maalesef hekimimize ciddi bir mobbing uygulanıyor. Odanın elektriklerini kestirdiler. Bilgisayar bağlantısı kesildi. Durumdan şikayetçiyiz" diyerek başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm yetkililerin hastaların yaşadığı bu mağduriyeti gidermesini istedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Aydın, Son Dakika

