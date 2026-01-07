Aydın\'da Kuvvetli Yağış Bekleniyor

Aydın'da yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü kuvvetli sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın sabah saatlerinden sonra Aydın il genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yerel yıldırım ve dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar vb. olumsuzluklara karşı vatandaşlarımız dikkatli olması gerekmektedir" denildi. - AYDIN