Aydın\'da Metruk Binada Yangın

Aydın'ın Efeler ilçesinde metruk bir bina içerisinde bulunan kanepenin tutuşması sonucu meydana gelen ve metruk binayı saran yangın, ekipleri hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Efeler ilçesi Çeştepe Mahallesi 3486 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre metruk bina içerisinde bulunan 2 kanepe, henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Kısa sürede büyüyen alevler metruk binayı sardı, yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, alevlere müdahale ederek söndürdü. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN