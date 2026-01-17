Aydın'da Okul Sporları Müsabakaları Sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Aydın'da Okul Sporları Müsabakaları Sonuçlandı

Aydın\'da Okul Sporları Müsabakaları Sonuçlandı
17.01.2026 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da düzenlenen okul sporları etkinlikleri final maçlarıyla sona erdi, dereceler belirlendi.

Okul Sporları Faaliyet Programı kapsamında Aydın'da düzenlenen basketbol, masa tenisi, voleybol ve futsal müsabakaları, oynanan final karşılaşmalarıyla sona erdi. Farklı branşlarda gerçekleştirilen organizasyonlara yüzlerce sporcu katıldı.

Yıldızlar (Kızlar ve Erkekler) Basketbol müsabakaları, Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan final maçlarıyla tamamlandı. Turnuvada kızlarda 72, erkeklerde 132 olmak üzere toplam 204 sporcu mücadele etti. Yıldız Kızlar kategorisinde özel bir ortaokul birinci, Yıldız Erkekler kategorisinde ise özel bir ortaokul birinci oldu. Yıldızlar (Kızlar ve Erkekler) Masa Tenisi müsabakaları SKS Spor Salonu'nda düzenlendi. Müsabakalara kızlarda 12, erkeklerde 44 olmak üzere toplam 56 sporcu katıldı. Yıldız Kızlar kategorisinde Nahit Menteşe Ortaokulu birinci, Yıldız Erkekler kategorisinde de Doktor Fevzi-Mürüvet Uğuroğlu Ortaokulu birinci oldu. Küçükler Voleybol müsabakalarında kızlar ve erkekler kategorilerinde yoğun katılım sağlandı. Küçük Kızlar Voleybol müsabakalarına 41 okuldan 410 sporcu, Küçük Erkekler Voleybol müsabakalarına ise 3 okuldan 30 sporcu katıldı. Küçük Kızlar Voleybol kategorisinde Söke Behiye Hanım Ortaokulu birinci, Küçük Erkekler Voleybol kategorisinde Söke 75. Yıl Ortaokulu birinci oldu. Genç Erkekler Futsal müsabakaları'nda Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci sırada yer aldı. Tüm öğrencileri tebrik eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yaptığı açıklamada "İl müdürlüğü olarak dereceye giren okullarımızı ve müsabakalar boyunca mücadele eden tüm okullarımızı, sporcularımızı, antrenörlerimizi ve okul idarecilerimizi tebrik ederiz. Bir üst aşamada ilimizi temsil edecek takımlarımıza da başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydın'da Okul Sporları Müsabakaları Sonuçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF’den İbrahim Hacıosmanoğlu’nun sağlık durumuna ilişkin açıklama TFF'den İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama
51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı davasında sanıktan şoke eden savunma 51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı davasında sanıktan şoke eden savunma
AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız
Eliyle domuz yakalayan vatandaşa ceza Eliyle domuz yakalayan vatandaşa ceza
Osimhen Nijerya’yı karıştırdı Tepkiler çığ gibi Osimhen Nijerya'yı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi
Karlov suikastının FETÖ’cü planlayıcısı ortaya çıktı Adını değiştirip Kanada’ya firar etmiş Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş

13:51
Fenerbahçe, Rodrigo Becao’yu Kasımpaşa’ya kiraladı
Fenerbahçe, Rodrigo Becao'yu Kasımpaşa'ya kiraladı
13:46
Suriye ordusu ele geçirdiği bölgelerde coşkuyla karşılandı Meydanlarda halay çekiliyor
Suriye ordusu ele geçirdiği bölgelerde coşkuyla karşılandı! Meydanlarda halay çekiliyor
13:23
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
13:12
Soğuk havada çorba kuyruğu CHP’li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti
Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti
12:59
Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti
Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti
12:52
Atlas’ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular Anneye korkunç tehdit
Atlas'ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular! Anneye korkunç tehdit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 13:59:19. #7.11#
SON DAKİKA: Aydın'da Okul Sporları Müsabakaları Sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.