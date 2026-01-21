Aydın\'da Silahlı Kavga: 5 Tutuklama

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Salı Pazarı'nda iki esnaf arasında iddiaya göre yer anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavga olayında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Geçtiğimiz 20 Ocak 2026 tarihinde Zafer Mahallesi Salı Pazarı içerisinde pazarcı esnafları arasında yer anlaşmazlığından dolayı meydana gelen, 3 şahsın silahla yaralanmasına ve 8 şahsın da darp neticesinde yaralanmasına sebep olan silahlı kavga ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı. Edinilen bilgiye göre yapılan çalışmalar neticesinde kavgaya karıştığı tespit edilen 5 şüpheli şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli şahıslar gerekli işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, ilimiz genelinde suçun önlenmesi, meydana gelen olaylarda faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN