Aydın'da silahlı yaralama olayına karışan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir kişinin tabancayla yaralanmasıyla ilgili yakalanan 2 zanlı, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, A.L.G'nin tabancayla yaralanması olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan O.G. ile H.B, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Hıdırbeyli Mahallesinde A.L.G. ile O.G. arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, H.B'nin tabancayla ateş ettiği A.L.G, Aydın Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.
Kaynak: AA
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