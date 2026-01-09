Aydın'da Tabancayla Yaralama Olayı

Aydın'ın Söke ilçesinde tabancayla vurulan kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yeniden Refah Partisi Aydın İl Başkanı Hüseyin Kaya, Aydın Caddesi'nde karşılaştığı Durmuş Tuna'yı bacağından yaraladı.

Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, Ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Aydın'da gazetecilik yapan Tuna'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaya'nın, Tuna ile bir haber sitesinde kendisi hakkında yazdığı bir yazı nedeniyle husumetli olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan Hüseyin Kaya, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.