Aydın'da Üreticilere 54 Milyon TL Destek

29.01.2026 10:13
Aydın'da don olaylarından etkilenen 1,322 üreticiye toplam 54.5 milyon TL ödeme yapıldı.

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın'da 2025 yılı boyunca yürütülen çalışmalar kapsamında don olaylarından etkilenen bin 322 üreticiye 54 milyon 524 bin TL ödeme yapıldı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü, üretimde verimliliği ve sürdürülebilirliği artırmak amacıyla 2025 yılı boyunca gerçekleştirdiği saha çalışmaları kapsamında Aydın genelinde bin 644 çiftçi toplantısı, 11 teknik gezi, 7 kurs, 5 demonstrasyon ve 1 tarla günü gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında ayrıca toplam 34 bin 70 üreticiye doğrudan bilgilendirme ve eğitim desteği sunuldu. Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri çerçevesinde ise 10 kuruluşta görev yapan 13 tarım danışmanı aracılığıyla 640 işletmeye hizmet verildi. Bu kapsamda üreticilere toplam 3 milyon 822 bin TL destekleme ödemesi yapıldı.

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı çalışmaları kapsamında ise 85 üreticiye toplam 127 bin 500 TL destek sağlanırken, zirai don olaylarından zarar gören üreticiler de unutulmadı. Don zararları sonrası bin 322 üreticinin 10 bin 511 dekar alandaki üretimi için toplam 54 milyon 524 bin 81 TL ödeme gerçekleştirildi. Öte yandan tarımsal kuraklıkla mücadele kapsamında meteorolojik veriler ve mevcut su kaynakları dikkate alınarak Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi tarafından alınan kararlar üreticilere düzenli olarak duyuruldu. - AYDIN

Kaynak: İHA

