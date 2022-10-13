Aydın haber! Germencik'te konutların jeotermalle ısıtılması talebi - Son Dakika
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Aydın haber! Germencik'te konutların jeotermalle ısıtılması talebi

13.10.2022 15:48
Aydın haber! Germencik'te konutların jeotermalle ısıtılması talebi

Aydın haberlerine göre Germencik Çevre ve Doğa Derneği (GERÇED) Başkanı Halil Çetinkaya, ilçede enerji üretimi yapılan jeotermal kaynakların konutların ısıtılması ve soğutulmasında da kullanılmasını istediklerini bildirdi.

Germencik Çevre ve Doğa Derneği (GERÇED) Başkanı Halil Çetinkaya, ilçede enerji üretimi yapılan jeotermal kaynakların konutların ısıtılması ve soğutulmasında da kullanılmasını istediklerini bildirdi.

İlçedeki bir çay bahçesinde düzenlenen toplantıda konuşan Çetinkaya, jeotermal enerjiye karşı olduklarını ancak artan maliyetlerden ötürü ilçenin jeotermal enerjiyle ısıtılıp soğutulması için bu enerjiye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

İlçenin öz kaynağı olan jeotermalle ucuz ve temiz ısınma imkanının bulunduğunu ifade eden Çetinkaya, jeotermal enerjinin, tehlikesiz, ucuz ve milli bir kaynak olduğunu dile getirdi.

Çetinkaya, " Türkiye'de konut ısınma maliyeti jeotermal ile elektrikten 24 kat, kömürden 12 kat, doğal gazdan 8 kat, fuel oilden 8 kat daha ucuzdur. Öz kaynağımız jeotermal kaynaktan ivedilikle faydalanmak istiyoruz." diye konuştu.

Germencik Belediye Başkanvekili Abdullah Acar da ilçede devam eden doğal gaz dağıtım çalışmalarına dikkat çekerek, "Keşke bu doğal gaz yerine jeotermal için kazı yapılsaydı. Jeotermal zengini bir ilçedeyiz ancak bunu kullanamıyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın haber! Germencik'te konutların jeotermalle ısıtılması talebi - Son Dakika

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