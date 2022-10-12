Aydın haberleri: Kuşadası'ndaki "Drone Operasyonuna" CHP Genel Başkan Yardımcılarından Tepki: "Film Çekme Talimatını Fotoroman Süleyman'dan mı Aldınız?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Aydın'da Kuşadası Belediyesi'ndeki bir ihaleye ilişkin emniyetin yaptığı operasyonun ardından şüphelileri adliyeye götürürken drone ile görüntü çektirdiği ve bunu sosyal medyadan paylaştığı için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu eleştirdi. Tezcan, "Soruşturması devam eden şüphelileri bu şekilde teşhir ve sosyal medyada servis ederek neyi amaçlıyorsunuz?" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise "Bunu yapanlara sormak istiyoruz: Film çekme talimatını fotoroman Süleyman'dan mı aldınız?" diye tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, seçim bölgesi olan Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Kuşadası Belediyesi'ndeki bir ihaleye ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun; emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı'nın yaptığı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin görüntülerini drone ile çektirilerek sosyal medyadan paylaşmasını TBMM gündemine taşıdı.

Tezcan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelttiği soru önergesinde şunları belirtti:

"Kuşadası Belediyesi tarafından yapılan bir ihaleye ilişkin 22 Ocak 2022 tarihinde bir soruşturma başlatılmıştır. Bu soruşturma kapsamında, Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürü, fen işleri müdürlüğünde çalışan memur ve sözleşmeli toplam 6 personel soruşturmanın selameti açısından görevden uzaklaştırılmıştır. Bu süreçte, Kuşadası Belediyesi Başkanı ve yönetimi soruşturmanın önünü açmak üzere gereken bütün desteği vermiş olup, gerek müfettişlerce gerekse savcılık tarafından iddiaya konu tüm dosyalar alınmış ve deliller toplanmıştır. ?Delil karartma, delil gizleme ihtimali olmamasına rağmen şüphelilerin evlerine 04 Ekim 2022 tarihinde, sabaha karşı yapılan baskında gözaltılar gerçekleşmiştir. Tümü tutuklamaya sevk edilen 6 kişiden; 4'ü hakkında tutuklama, 1'i hakkında denetimli serbestlik, 1 kişi için serbest bırakılmasına dair karar verilmiştir. 9 aydır herhangi bir kaçma şüphesi olmayan, aynı ilçede yaşamayı sürdüren bu kişilerin evleri basılarak gözaltına alınması ve sonrasında bu kişilerin adliye önünde teker teker sıraya dizilerek bekletilmesi özel bir algı operasyonuna işarettir.

"ALGI OPERASYONU"

Bunun yanı sıra şüphelilerin yüzleri açık bir şekilde teşhir edilerek, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı resmi Twitter hesabından özel bir montaj yapılarak, video yoluyla servis edilmiştir. Masumiyet karinesini hiçe sayan, yargı sürecini etkilemeye yönelik Anayasa'ya aykırı bu durum, planlı özel bir algı operasyonu olduğu şüphesini kuvvetlendirmektedir."

Tezcan, Bakan Soylu'ya şu soruları yöneltti:

"Soruşturması devam eden şüphelileri bu şekilde teşhir ve sosyal medyada servis ederek neyi amaçlıyorsunuz? Açıkça Anayasa'ya masumiyet karinesine aykırı ve adil yargılamayı etkileme suçu niteliğinde yargıya müdahale oluşturacak bu uygulamalar bakanlığınızın bilgi ve rızası dahilinde midir? Değil ise sorumlular hakkında işlem yapmayı düşünüyor musunuz?"

SEYİT TORUN: FİLM ÇEKME TALİMATINI FOTOROMAN SÜLEYMAN'DAN MI ALDINIZ?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise aynı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bunu yapanlara sormak istiyoruz: Film çekme talimatını fotoroman Süleyman'dan mı aldınız" diye sordu. Torun'un açıklaması şöyle:

"Beş ay önce görevden uzaklaştırılan kişileri baskınla gözaltına almak, daha suçları kanıtlanmadan kamera kaydına alıp teşhir etmek ve bunun üzerinden belediyemizi karalamaya çalışmak çürümüşlüğün göstergesidir. Bunu yapanlara sormak istiyoruz: Film çekme talimatını fotoroman Süleyman'dan mı aldınız? İçişleri Bakanlığı koltuğuna yakışmayan Süleyman Soylu'ya soruyoruz: Fotoromanlık yetmedi şimdi de film çekmeye mi başladın?"