Aydın İl Emniyet Müdürü Ekici "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" albümünü inceledi - Son Dakika

Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Anadolu Ajansı'nın (AA) hazırladığı "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" albümünü inceledi.

AA'nın kuruluşunun 100. yılına özel bir çalışmayla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten Recep Tayyip Erdoğan'a kadar Türkiye'nin bütün cumhurbaşkanlarına ilişkin seçki fotoğraflardan hazırladığı "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" albümü AA Aydın muhabiri Ferdi Uzun tarafından Ekici'ye takdim edildi.

Albümü çok beğendiğini aktaran Ekici, yakın tarih açısından da çok önemli bir çalışma olduğunu dile getirdi.

Ekici, AA çalışanlarının önemli projelere imza attığını belirterek albümün hazırlanmasında emeği olanlara teşekkür etti.