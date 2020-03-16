AYDIN Kapıda kalan üniversiteli gençlerin imdadına itfaiye yetişti - Son Dakika

Kapıda kalan üniversiteli gençlerin imdadına itfaiye yetişti

AYDIN'ın Söke İlçesinde ekmek almak için çıktıkları evin anahtarını içeride unutan üniversite öğrencileri çilingir bulamayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri üçüncü katın balkonuna çıkarak balkon kapısından içeri girdi.

Olay, saat 23.00 sıralarında Yenikent Mahalles'inde meydana geldi. Bir apartmanın 3'üncü katında kalan üniversite öğrencisi Hasan Erol (21) ve Emre Yılmaz (20) ekmek almak için kapıyı çekerek evden çıktı. Alışverişten sonra eve dönen gençler anahtarı evde unuttuklarının farkına varınca eve giremediler. Kapıyı açmak için internetten çilingir telefonu bulup aradılar ama kimse gelmedi. Gençler ne yapacaklarını düşünürken, ocakta bulunan yemeğin yangın çıkaracağı korkusuyla itfaiyeden yardım istedi. Kısa süre sonra gençlerin yardımına koşan itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla 3'üncü katın balkonuna çıkarak balkon kapısından içeriye girdi.

"KİMSE GELMEDİ"

Üniversite öğrencilerinden Emre Yılmaz, "Ocakta yemek vardı. Arkadaşımla birlikte markete ekmek almaya gittik. Döndüğümüzde anahtarın içeride olduğunu fark ettik. İnternetten telefon numarası bulduk belki 30 çilingirci aradık ama kimse açmadı. Telefonu açanlarda dışarıda olduklarını söyledi. Öğrenci olduğumuz için çok fazla tanıdıkta yoktu. Bizde itfaiyeden yardım istedik hemen geldiler ve balkondan kapımızı açtılar. Eve girdik itfaiye ekiplerine teşekkür ederiz" dedi.