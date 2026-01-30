Aydın Ülkü Ocakları Türk bayrağıyla yürüyüş yaptı - Son Dakika
Aydın Ülkü Ocakları Türk bayrağıyla yürüyüş yaptı

Aydın Ülkü Ocakları Türk bayrağıyla yürüyüş yaptı
30.01.2026 23:16
Ülkü Ocakları Aydın İl Başkanlığı, terör örgütü YPG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Ülkü Ocakları Aydın İl Başkanlığı, terör örgütü YPG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Ülkü Ocakları İl Başkanlığı önünde toplanan grup, ellerinde Türk bayraklarıyla İstasyon Meydanı'ndan Adnan Menderes Bulvarı'na yürüdü.

Dev Türk bayrağının da açıldığı yürüyüşte, "Ne mutlu Türk'üm diyene", "Bayrak inmez, ezan dinmez", "Vatan bölünmez, şehitler ölmez" sloganları atıldı.

Yürüyüş, Atatürk Kent Meydanı'nda sona erdi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın Ülkü Ocakları Türk bayrağıyla yürüyüş yaptı

SON DAKİKA: Aydın Ülkü Ocakları Türk bayrağıyla yürüyüş yaptı - Son Dakika
