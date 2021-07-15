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Aydın Valisi Aksoy: "15 Temmuz Türk milleti için bir milattır" - Son Dakika

Aydın Valisi Aksoy: "15 Temmuz Türk milleti için bir milattır"

15 Temmuz 2021 Perşembe 23:38
Aydın Valisi Aksoy:

Aydın'da düzenlenen '15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü' programına katılan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "15 Temmuz Türk milleti için bir milattır" dedi.

Aydın'da düzenlenen '15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü' programına katılan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "15 Temmuz Türk milleti için bir milattır" dedi.

Aydın Valiliği tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında hain darbe girişiminin 5'inci yıl dönümünde şehit düşen kahramanlar anıldı. Vali Hüseyin Aksoy, protokol üyeleri ve vatandaşların katıldığı program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Mehteran takımı gösterisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması ve Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "Biz bugün ay yıldızlı bayrağımızın altında özgürce nefes alıyorsak, geleceğimize güvenle bakabiliyorsak bunu şehitlerimize, gazilerimize ve onların yolundan giden kahramanlarımıza borçluyuz. Bu ülke ne zaman dara düşmüşse, bu vatan ne zaman vatandaşına, yiğitlerine, efelerine, kızanlarına ihtiyaç duymuşsa tüm Anadolu halkı gibi Aydın'ın efeleri, kızanları da o noktada hazır olmuştur. Her zor noktada, her dara düştüğümüzde nasıl efeler olmuşsa, 15 Temmuz'da da bu meydanları sizler doldurdunuz, bu ülkeye kast edenleri haddini bir kez daha bildirdiniz. Yörük Ali Efe'nin torunları, Nedip Cengiz Eker olarak tekrar ortaya çıktı ve 15 Temmuz'da gereken dersi verdi" dedi.

"Türk milleti hiç bir zaman vatanı ve bağımsızlığı için bedel ödemekten kaçınmadı"

Türk milletinin bu güne kadar; bayrağı, vatanın bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığı için bedel ödemekten kaçınmadığını kaydeden Vali Aksoy, "Türk milleti her türlü tehdide karşı tek vücut olmayı bildi. Cihan Harbi'nde Osmanlı Devleti'nin dört bir yanı kuşatılmışken, yine milletin kahraman evlatları vatanına sahip çıktı. Türk milleti, 1923 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde şehitlerin asil kanları ile yeni bir devlet kurmasını bildi. Tüm bu kara bulutları dağıtıp, düşmana bu ülkenin geçilmez olduğunu gösterdi. Yıllar içinde bu ülkeyi savaşlarla yıkamayacağını anlayanlar taktik değiştirdi. Her kalkınma hamlesinin önüne engeller çıkartmaya çalışarak Türkiye'nin gücünü kırmaya çabaladı. Antidemokratik pek çok müdahale denendi. Hepsi de Türkiye'yi on yıllarca geriye götürdü, yüzlerce cana mal oldu. Son dönemde geçmişin cuntacı zihniyeti yine boy göstermeye, sürekli gelişen ve büyüyen Türkiye'nin refahını bozmaya kalkıştı. Terör, yalan ve iftira dolu karalama kampanyaları ile mücadele edilirken, devlete sızmak isteyen hain ve sinsi bir terör örgütü peydahlandı. Devletin içerisine yuvalanan FETÖ ihanet çetesi, milletin tankını ve tüfeğini milletin üzerine çevirdi, canlara kastetti. Oysa İstiklal Harbi ruhu yeniden şahlanmıştı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine milyonlar sokağa döküldü. Türk milleti canı pahasına tankların önüne yattı, kendisine doğrultulan namluların üzerine çıplak elleri ile yürüdü. Darbe girişimine karşı dünyada benzeri görülmemiş bir karşı duruş sergilendi. Terör örgütü üyeleri, milli birlik ve beraberlik karşısında bozguna uğradı" diye konuştu.

"15 Temmuz 2016 milletimizin için bir milattır"

Türk milletinin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini ifade eden Aksoy şöyle devam etti:

"15 Temmuz 2016'nın Türk milleti için bir milattır. Destan yazan Türk milleti o gece dünyaya 'Türkiye geçilmez' diye bir kez daha haykırdı. Türk milleti kazandığı bu demokrasi zaferi ile top, tüfek, tank, uçak ve mermilere karşı onurlu direnişi ile bağımsızlığından ve demokrasiden asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya kanıtlamış, bir çok ulusa yol gösterici olmuştur. Egemenliğin, kayıtsız şartsız millete ait olduğunu bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Milletimizin 15 Temmuz'da gösterdiği şanlı direnişin öyküsü tarihe altın harflerle yazılmış, kutlu bir destan olarak dilden dile, gönülden gönle akarak nesiller boyu anlatılmaya ve ibret alınmaya devam edecektir. Ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü, istiklal ve istikbali için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi de bir kez daha şükranla anıyorum."

Vali Aksoy'un konuşmasının ardından çeşitli etkinlikler ile devam eden program gece boyunca 15 Temmuz videoları eşliğinde temsili nöbet tutulması ile son bulacak. - AYDIN

Aydın Valisi Aksoy: 15 Temmuz Türk milleti için bir milattır
Aydın Valisi Aksoy: 15 Temmuz Türk milleti için bir milattır
Aydın Valisi Aksoy: 15 Temmuz Türk milleti için bir milattır
Aydın Valisi Aksoy: 15 Temmuz Türk milleti için bir milattır
Aydın Valisi Aksoy: 15 Temmuz Türk milleti için bir milattır
Aydın Valisi Aksoy: 15 Temmuz Türk milleti için bir milattır
Aydın Valisi Aksoy: 15 Temmuz Türk milleti için bir milattır
Aydın Valisi Aksoy: 15 Temmuz Türk milleti için bir milattır
Aydın Valisi Aksoy: 15 Temmuz Türk milleti için bir milattır
Aydın Valisi Aksoy: 15 Temmuz Türk milleti için bir milattır

Hüseyin Aksoy, 15 Temmuz, Aydın, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın Valisi Aksoy: '15 Temmuz Türk milleti için bir milattır' - Son Dakika


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