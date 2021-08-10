Aydınlı muhtarın şüpheli ölümü! Evinde göğsünden vurulmuş halde bulundu - Son Dakika

Karaçakal Mahalle Muhtarı Özer Acar'ı (37) yakınları göğsünden vurulmuş ve kanlar içerisinde yatarken buldu. Olayın ihbar edilmesinin ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri muhtar Acar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede Acar'ın ateşli silahla kendi hayatına son verdiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından muhtar Acar'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.