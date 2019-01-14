Aydıntepe Belediyesinden Kar Mesaisi
2 saat önce
Bayburt Aydıntepe ilçe merkezinde karla kaplı yollar ve kaldırımlar Aydıntepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince temizleniyor.
Bayburt Aydıntepe
ilçe merkezinde karla kaplı yollar ve kaldırımlar Aydıntepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince temizleniyor.
Cadde ve sokaklar da kar temizleme çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk
; "Kar
yağışının etkili olduğu ilk günden itibaren Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz cadde ve sokaklarımızda başlatmış olduğu kar temizleme çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor" dedi. - BAYBURT
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:04 Kaynak: İHA
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