Son Dakika Haberleri: Aydıntepe Belediyesinden Kar Mesaisi

Aydıntepe Belediyesinden Kar Mesaisi

2 saat önce

Bayburt Aydıntepe ilçe merkezinde karla kaplı yollar ve kaldırımlar Aydıntepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince temizleniyor.

Aydıntepe Belediyesinden Kar Mesaisi, System.String[]
Bayburt Aydıntepe ilçe merkezinde karla kaplı yollar ve kaldırımlar Aydıntepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince temizleniyor.

Cadde ve sokaklar da kar temizleme çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk; "Kar yağışının etkili olduğu ilk günden itibaren Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz cadde ve sokaklarımızda başlatmış olduğu kar temizleme çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor" dedi. - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:04 Kaynak: İHA

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