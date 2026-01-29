Ayhancan Güven, Formula E'de Test Sürüşüne Çıkacak - Son Dakika
Ayhancan Güven, Formula E'de Test Sürüşüne Çıkacak

29.01.2026 12:59
Türk pilot Ayhancan Güven, Miami E-Prix'de Formula E aracıyla test sürüşü yapacak.

AYHANCAN Güven, motor sporlarının elektrikli serisi Formula E kapsamında test sürüşü için direksiyon başına geçecek. Güven, 30 Ocak'ta Miami E-Prix yarış haftası kapsamında gerçekleştirilecek Çaylak Serbest Antrenman Seansı'nda Porsche 99X Electric ile piste çıkacak.

DTM'de kazandığı şampiyonluğun ardından uluslararası kariyerini farklı serilerde sürdüren Ayhancan Güven, Formula E ortamında bir kez daha kendini gösterme fırsatı yakalayacak. Daha önce Formula E aracıyla test sürüşüne çıkan sporcu, Miami'de gerçekleştirilecek bu resmi seansta güncel Formula E aracıyla yeniden mücadele edecek.

FORMULA E'DE PİSTE ÇIKAN İLK TÜRK PİLOT

FIA Dünya Şampiyonası statüsüne sahip Formula E'de tamamen elektrikli araçlarla koşulan seri; Miami, Londra, Berlin ve Tokyo gibi küresel metropollerde düzenleniyor. Güven, Formula E kapsamında piste çıkan ilk Türk pilot olarak motor sporları tarihinde önemli bir adım atıyor.

Formula E'de yarışabilmek için FIA tarafından belirlenen kriterler arasında, güncel bir Formula E aracıyla resmi bir testte minimum 100 kilometre sürüş gerçekleştirilmesi ve gerekli lisans puanlarının toplanması bulunuyor.

2026 SEZONUNDA WEC GT'DE YARIŞACAK

DTM'de kazandığı şampiyonlukla Türk motor sporları tarihine geçen Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, 2026 sezonunda FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (WEC) GT klasmanında tam sezon yarışacak.

Kaynak: DHA

