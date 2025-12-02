Sürücü belgeleriyle ilgili önemli karar! AYM o düzenlemeyi iptal etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sürücü belgeleriyle ilgili önemli karar! AYM o düzenlemeyi iptal etti

Sürücü belgeleriyle ilgili önemli karar! AYM o düzenlemeyi iptal etti
02.12.2025 01:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anayasa Mahkemesi, Karayolları Trafik Kanunu'ndaki aday sürücülerin sürücü belgelerinin iptal edilme şartlarının kanun yerine yönetmelikle belirlenmesini öngören düzenlemeyi Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti. İptal hükmü, yasal boşluk doğmaması için 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

AYM'nin Resmİ Gazete'de yayımlanan kararına göre, Mardin 1. İdare Mahkemesi, baktığı bir davada 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ek 17. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "...aday sürücülerin sürücü belgelerinin iptal edilme..." ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali için Yüksek Mahkemeye başvurdu.

KURAL İPTAL EDİLDİ

Başvuruyu esastan görüşen AYM, söz konusu kuralın Anayasa'nın 13. ve 20. maddelerine aykırı olduğuna hükmederek iptaline karar verdi. AYM'nin gerekçesinde, iptali istenen kuralın, aday sürücülerin belgelerinin iptal edilme şartlarının ve usullerinin yönetmelikle düzenlenmesini öngördüğü hatırlatıldı.

"ÖZEL HAYATA SAYGI GÖSTERİLMESİNİ İSTEME HAKKINA SINIRLAMA"

Sürücü belgesinin iptal edilmesinin, bireylerin özel hayatlarının bir parçası haline gelen araç kullanma imkanını ortadan kaldırdığına işaret edilen gerekçede, bu durumun "özel hayata saygı gösterilmesini isteme hakkına" bir sınırlama getirdiği belirtildi.

Kararda, temel hak ve özgürlüklerin ancak kanunla sınırlanabileceği vurgulanarak, "Özel hayata saygı gösterilmesini isteme hakkını sınırlamaya yönelik bir kanuni düzenlemenin şeklen var olması yeterli olmayıp temel esasları, ilkeleri ve çerçeveyi belirlemiş olması gerekmektedir. Temel hakları sınırlayan bir kanunun bu niteliklere sahip olması Anayasa'nın 7. maddesiyle güvenceye alınan yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesinin de bir gereğidir" denildi. Gerekçede, iptal edilen kuralda hangi hallerde sürücü belgelerinin iptal edileceğine ilişkin yasal bir çerçevenin çizilmediği ifade edildi.

9 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Belgenin iptaline neden olabilecek eylemlerin belirlenmesi yetkisinin tümüyle idareye bırakıldığına dikkati çeken AYM, düzenlemenin idareye sınırları belirsiz bir yetki tanıdığını ve bu haliyle kanunilik koşulunu sağlamadığını kaydetti AYM, iptal kararı nedeniyle oluşacak hukuksal boşluğun kamu yararını ihlal edecek nitelikte olduğunu değerlendirdi. Bu kapsamda, TBMM tarafından yeni bir yasal düzenleme yapılabilmesi amacıyla iptal hükmünün, kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verildi.

Kaynak: ANKA

Anayasa Mahkemesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sürücü belgeleriyle ilgili önemli karar! AYM o düzenlemeyi iptal etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ramazan yazar ramazan yazar:
    3 defa 2 yil icinde kask olmazsa ehliyet iptal ..yazin o sicaklarda mahallede trafik polisi kask takma yuzunden ceza yaziyor 3 defa 2 yılda ceza yersen ehliyet iptal oluyor.buyle sacmalik ceza olurmu 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ailesiyle birlikte evlerinde ölü bulunmuştu 5 yaşındaki Samyeli’nin en mutlu anları ortaya çıktı Ailesiyle birlikte evlerinde ölü bulunmuştu! 5 yaşındaki Samyeli'nin en mutlu anları ortaya çıktı
İstanbul’da tarihi köşkü küle çeviren yangın İstanbul'da tarihi köşkü küle çeviren yangın
Trump: Ukrayna’da barış anlaşmasına varma şansımız oldukça yüksek Trump: Ukrayna'da barış anlaşmasına varma şansımız oldukça yüksek
ABD ve Suriye güçlerinden ortak operasyon Terör örgütüne ağır darbe indirildi ABD ve Suriye güçlerinden ortak operasyon! Terör örgütüne ağır darbe indirildi
Merkez nüfusu 100 bin olan Kars’ta araç sayısı 50 bini aştı Merkez nüfusu 100 bin olan Kars'ta araç sayısı 50 bini aştı
Hong Kong’da onlarca kişinin yanarak öldüğü facia adeta “Geliyorum“ demiş Hong Kong'da onlarca kişinin yanarak öldüğü facia adeta "Geliyorum" demiş

07:27
MHP lideri Bahçeli’den Barzani’nin uzun namlulu peşmergelerine tepki: Tek kelimeyle rezalet
MHP lideri Bahçeli'den Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine tepki: Tek kelimeyle rezalet
07:19
20 yıllık iktidara son vermişti Rodrigo Paz hükümetinden çarpıcı ABD ve İsrail kararı
20 yıllık iktidara son vermişti! Rodrigo Paz hükümetinden çarpıcı ABD ve İsrail kararı
06:55
Önce ceza yazdılar, şehit babası olduğunu öğrenince kendi ceplerinden ödediler
Önce ceza yazdılar, şehit babası olduğunu öğrenince kendi ceplerinden ödediler
06:33
Merkez Bankası zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti
Merkez Bankası zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti
01:41
Kontrolden çıkan araç kamyona çarptı 2 genç feci şekilde can verdi
Kontrolden çıkan araç kamyona çarptı! 2 genç feci şekilde can verdi
23:16
Kuzey Irak’ta Barzani güçleri ile Herki aşireti arasında çatışma
Kuzey Irak'ta Barzani güçleri ile Herki aşireti arasında çatışma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2025 07:50:40. #7.11#
SON DAKİKA: Sürücü belgeleriyle ilgili önemli karar! AYM o düzenlemeyi iptal etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.