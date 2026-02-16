Hülya Avşar'ın dizisindeki domuz eti sahnesi tartışma yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Hülya Avşar'ın dizisindeki domuz eti sahnesi tartışma yarattı

Haberin Videosunu İzleyin
Hülya Avşar\'ın dizisindeki domuz eti sahnesi tartışma yarattı
16.02.2026 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Hülya Avşar\'ın dizisindeki domuz eti sahnesi tartışma yarattı
Haber Videosu

Aynı Yağmur Altında dizisinin yeni bölümünden paylaşılan kesit gündem oldu. Avşar Kızı'nın rol aldığı yapımın fragmanındaki sofraya gelen domuz eti sahnesi tepki topladı.

ATV'de yayınlanan Aynı Yağmur Adlı dizinin yeni bölümünde yer alan domuz eti sahnesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Hülya Avşar, Nilsu Berfin Aktaş gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı dizi konusuyla ilgi görüyor.

Dizinin bu akşam yayınlanacak bölümünde domuz eti sahnesi sosyal medyayı ikiye böldü. Fragmanda verilen o görüntüler için izleyiciler farklı görüşler dile getirildi. Bazıları sahnenin senaryo gereği olduğunu savunurken bazıları ise tepki gösterdi.

Aynı Yağmur Altında dizisindeki domuz eti sahnesi tartışma yarattı

Aynı Yağmur Altında dizisi, Londra'dan İstanbul'a uzanan etkileyici bir kader ve aşk hikâyesini izleyiciyle buluşturuyor. İnsan hakları savunucusu Rosa'nın hayatı, Londra'da katıldığı bir Gazze protestosu sırasında yaşadığı beklenmedik olayla tamamen değişir. Aldığı darbe sonrası ölümcül bir hastalıkla yüzleşmek zorunda kalan Rosa, aynı zamanda geçmişine dair gizemli bir çağrıyla köklerini aramaya başlar.

Bu yolculuk Rosa'yı İstanbul'a sürüklerken, kader onu Ali ile yeniden karşı karşıya getirir. Farklı dünyalara ait bu iki insan arasında kısa sürede güçlü ve derin bir bağ oluşur. Ancak bu bağ; aile baskıları, inanç çatışmaları ve karanlık sırlarla dolu zorlu sınavlardan geçmek zorunda kalacaktır. Dizi, aşkın bedelini, insanın geçmişiyle yüzleşmesini ve kaderin dönüştürücü gücünü çarpıcı bir anlatımla ekrana taşıyor.

Sosyal Medya, Hülya Avşar, Televizyon, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Hülya Avşar'ın dizisindeki domuz eti sahnesi tartışma yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Zafer Budak Zafer Budak:
    Alkollü içki ile domuz eti arasında dini hüküm bakımından hiçbir fark yok. İnsanlar neden alkola ses çıkarmazken domuz etine kıyamet koparıyorlar? 2 1 Yanıtla
  • Şükrü null Şükrü null:
    birde ATV, 2 0 Yanıtla
  • Bulent Cebeci Bulent Cebeci:
    5.bölüm final kaçınılmaz ! 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baygın halde yerde yatan öğretmenin üzerinden geçti Baygın halde yerde yatan öğretmenin üzerinden geçti
Dışişleri’nden İsrail’in ’Batı Şeria’ hamlesinde sert tepki Dışişleri'nden İsrail'in 'Batı Şeria' hamlesinde sert tepki
Burak Yılmaz’dan hakeme sert tepki: Kocaelispor’la barışmaya gelmiş Burak Yılmaz'dan hakeme sert tepki: Kocaelispor'la barışmaya gelmiş
Amedspor liderlik fırsatını tepti Amedspor liderlik fırsatını tepti
Ünlü fenomenden Muhammed Salah’a Ramazan çağrısı: O taktiği bana da ver Ünlü fenomenden Muhammed Salah'a Ramazan çağrısı: O taktiği bana da ver
Ali Babacan’dan Özgür Özel’e rest: Kavga çıkar Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar

15:30
Fener taraftarının sevgilisi Asensio’ya sürpriz teklif
Fener taraftarının sevgilisi Asensio'ya sürpriz teklif
15:17
Zonguldak’ta maden ocağında göçük: 3 işçi mahsur kaldı
Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 3 işçi mahsur kaldı
14:59
Amedspor’u liderlikten eden Sakaryaspor teknik direktörünün zil sesi bomba
Amedspor'u liderlikten eden Sakaryaspor teknik direktörünün zil sesi bomba
14:59
Ne altın ne gümüş İşte İslam Memiş’in 2026 için şampiyonluk adayı
Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı
14:17
Feti Yıldız’dan “Umut hakkı“ açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
Feti Yıldız'dan "Umut hakkı" açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
14:11
İnfial yaratan görüntü Ajanlar gençleri darbedip araçlara bindirdi
İnfial yaratan görüntü! Ajanlar gençleri darbedip araçlara bindirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 15:38:24. #7.11#
SON DAKİKA: Hülya Avşar'ın dizisindeki domuz eti sahnesi tartışma yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.