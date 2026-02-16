Hülya Avşar\'ın dizisindeki domuz eti sahnesi tartışma yarattı

ATV'de yayınlanan Aynı Yağmur Adlı dizinin yeni bölümünde yer alan domuz eti sahnesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Hülya Avşar, Nilsu Berfin Aktaş gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı dizi konusuyla ilgi görüyor.



Dizinin bu akşam yayınlanacak bölümünde domuz eti sahnesi sosyal medyayı ikiye böldü. Fragmanda verilen o görüntüler için izleyiciler farklı görüşler dile getirildi. Bazıları sahnenin senaryo gereği olduğunu savunurken bazıları ise tepki gösterdi.

Aynı Yağmur Altında dizisi, Londra'dan İstanbul'a uzanan etkileyici bir kader ve aşk hikâyesini izleyiciyle buluşturuyor. İnsan hakları savunucusu Rosa'nın hayatı, Londra'da katıldığı bir Gazze protestosu sırasında yaşadığı beklenmedik olayla tamamen değişir. Aldığı darbe sonrası ölümcül bir hastalıkla yüzleşmek zorunda kalan Rosa, aynı zamanda geçmişine dair gizemli bir çağrıyla köklerini aramaya başlar.

Bu yolculuk Rosa'yı İstanbul'a sürüklerken, kader onu Ali ile yeniden karşı karşıya getirir. Farklı dünyalara ait bu iki insan arasında kısa sürede güçlü ve derin bir bağ oluşur. Ancak bu bağ; aile baskıları, inanç çatışmaları ve karanlık sırlarla dolu zorlu sınavlardan geçmek zorunda kalacaktır. Dizi, aşkın bedelini, insanın geçmişiyle yüzleşmesini ve kaderin dönüştürücü gücünü çarpıcı bir anlatımla ekrana taşıyor.