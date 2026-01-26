Aynularab'a BM Yardım İzni Verildi

Suriye'nin Aynularab kentinde çatışmalardan etkilenen sivillere insani yardım ulaştırılması amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) yardım kuruluşlarına gerekli tüm onayların verildiği bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Suriye Dışişleri Bakanlığı, Aynularab'da faaliyet göstermek isteyen BM'ye bağlı yardım kuruluşlarına gerekli tüm izin ve kolaylıkların sağlandığını açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında, "Aynularab kentinde faaliyet göstermek isteyen BM yardım kuruluşlarına gerekli tüm onayları ve imkanları sağladık ve yardım konvoylarının diğer taraftan (terör örgütü YPG) girişinin engellenmeyeceğini umuyoruz." ifadelerine yer verildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı da dün, Suriye'deki Aynularab kentinde çatışmalar ve zorlu kış koşullarından olumsuz etkilenen, temel ihtiyaçlara erişimde güçlük yaşayan sivillere dağıtılmak üzere Halep'ten 6 tır insani yardım malzemesi gönderdiğini duyurmuştu.