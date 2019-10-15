Son Dakika Haberleri: Ayrancı'da "Her Yerde Okuyoruz" projesi
Son Dakika Güncel Ayrancı'da 'Her Yerde Okuyoruz' projesi

Ayrancı'da "Her Yerde Okuyoruz" projesi

1 saat önce

Karaman Merkeze bağlı Ayrancı ilçesinde kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Ayrancı'da

Karaman Merkeze bağlı Ayrancı ilçesinde kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.


Ayrancı Yavuz Sultan Selim ilkokulunda yürütülmekte olan "Her Yerde Okuyoruz" projesi kapsamında öğrenciler Ayrancı Hükümet Konağı önünde kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Öğrencilerin arasına oturarak onlarla hem kitap okuyup hem de bir süre sohbet eden Ayrancı Kaymakamı Mehmet Ali Atak, projenin devamının gelmesini istedi.


Etkinliğe Ayrancı Kaymakamı Mehmet Ali Atak, İlçe Trafik Tim Komutanı İbrahim Kılınç, İlçe Emniyet Amir Vekili Oğuzhan Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Candan, Kurum Amirleri, memurlar, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Karaman, Ayrancı, Selim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman gözaltına alındı
Son Dakika: YPG/PKK'nın, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki saldırılarında 6 sivil hayatını kaybetti, 15 yaralı var İmamoğlu seçim vaadi olan ücretsiz süt dağıtımının başlayacağını duyurdu 19 yaşındaki Tuğba'ya şiddet soruşturmasında hem babaya hem kızına hapis istemi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 18:36:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayrancı'da "Her Yerde Okuyoruz" projesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]