Son Dakika Haberleri: Ayrancı'da yeni eğitim öğretim yılı başladı
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Ayrancı'da yeni eğitim öğretim yılı başladı

13 dakika önce

Ayrancı'da 2019-2020 eğitim öğretim yılı Yavuz Sultan Selim İlkokulunda düzenlenen törenle başladı.

Ayrancı'da yeni eğitim öğretim yılı başladı, System.String[]

Ayrancı'da 2019-2020 eğitim öğretim yılı Yavuz Sultan Selim İlkokulunda düzenlenen törenle başladı.


Karaman Merkeze bağlı Ayrancı İlçesi Kaymakam Vekili Mehmet Ali Atak, Yavuz Sultan Selim İlkokulunda düzenlenen törende çocukların okuldaki ilk gün heyecanına ortak oldu.

Çocukların yanına oturarak onlarla sohbet eden Atak, Çocuklara yeni yılın başarı getirmesini dileyerek özverili çalışmaları tavsiyesinde bulundu.

Kaymakam Atak, daha sonra çocuklara hazırlanan hediyeleri vererek okuldan ayrıldı.

Ayrancı, Karaman, Selim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:52 Kaynak: AA
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