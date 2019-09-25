Son Dakika Haberleri: Ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren sanığa müebbet hapis
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Ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren sanığa müebbet hapis

1 saat önce

KAYSERİ'de ayrılmak istediği sevgilisi Gülay Şimşek'i (27) tabanca ile öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Özkan Onay (36) ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

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KAYSERİ'de ayrılmak istediği sevgilisi Gülay Şimşek'i (27) tabanca ile öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Özkan Onay (36) ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Geçen 31 Temmuz'da meydana gelen olayda, inşaat firmasında sekreter olarak çalışan Gülay Şimşek, ayrılmak istediği işsiz sevgilisi Özkan Onay tarafından iş çıkışında tabanca ile ateş edilerek öldürüldü. Olayın ardından kaçan Özkan Onay, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Onay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
'OLMASAYDI İYİYDİ'
Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklu yargılanan Özkan Onay, karar duruşmasında hazır bulundu. Gülay Şimşek'in şikayetçi anne ve babası ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kayseri İl Müdürlüğü avukatı da davaya müdahil oldu. Sanık Özkan Onay, pişman olduğunu söyleyerek, "Olmasaydı iyiydi. Onu çok seviyordum ve kıskanıyordum. Olay günü bana hakaret etti, 4 el ateş ettim" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Özkan Onay'a, 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası verirken, iyi hal indirimi uygulanmadı. Onay'a ayrıca 'yasak silah bulundurma' suçundan da 1 yıl hapis cezası verildi.


Gülay Şimşek, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:30 Kaynak: DHA
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