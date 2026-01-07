Ayşe İder Toprağa Verildi - Son Dakika
Ayşe İder Toprağa Verildi

07.01.2026 14:00
Kar kütlesinin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Ayşe İder, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Tatvan ilçesinin Fuar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde 8 katlı binanın çatısından üzerine kar kütlesi düşen Ayşe İder'in cenazesi, yapılan otopsisinin ardından ailesine teslim edildi. 4 çocuklu ailenin en büyüğü olan İder'in cenazesi Tatvan Devlet Hastanesi morgundan alınarak merkez Karataş Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Ayşe İder'in cenazesi, Tatvan Belediyesi'ne ait araçla Küçüksu Köyü Mezarlığı'na getirilerek gözyaşları arasında toprağa verildi.

ÇATILARDAKİ KARLAR İÇİN ANONS YAPILDI

İlçe merkezindeki kaldırımlarda kar temizliğini yürüten Tatvan Belediyesi, çatılardaki kar ve buzların temizlenmesi için de anonslar yaparak vatandaşları uyardı. Bu arada bazı vatandaşların çatılarında biriken karları temizlediği görüldü.

Kaynak: DHA

